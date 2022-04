Bakit nananalo ang Ukraine sa propaganda war

Ang Ukraine ay nakahandang ipakita ang kanilang lakas sa information warfare sa global arena; ang Russia, ipapakita ang hindi inaasahang kahinaan sa pag-impluwensiya sa dayuhang opinyon sa labanan, lalo na sa West.

Itinuon ng Russian patrol ship na Vasily Bykov ang kanilang mga baril sa Snake Island noong Peb. 24 at nagdemanda ng pagsuko, isang Ukrainian border guard ang mabilis na nagradyo pabalik at sinabing Russian warship, go f--k yourself. Ang recording na iyon ay mabilis na pinaikot ng mga opisyal ng Ukraine, at ang guard ay naging isang pambansang bayani, at pinuri noong araw na iyon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa kanyang sakripisyo.

PANOORIN | Zelensky inilarawan ang mga kalupitan sa Bucha, ipinakita ang graphic video sa diretsahang talumpati:

Noong panahon na iyon, sinabi ni Zelensky lahat ng border guards ay namatay na bayani sa susunod na pag-atake. Tila sila ay nahuli, inanunsyo ng navy ng Ukraine pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos sila ay pinakawalan ng Russia. Ang guard na nagbitaw ng sikat na linya na ngayon ay nagpakita in person para tumanggap ng medalya noong nakaraang linggo.

Ilang araw matapos ang pag-atake sa Snake Island, ang Russian warship ay iniulat na seryosong napinsala o nawasak ng Ukrainian navy sa baybayin ng Odessa, ang video ng missile attack ay nag-viral. Ngunit, iyon rin, ay kinuwestiyon, na may maraming larawan ng Vasily Bykov na nai-post online.

Gayunpaman, ang insidente ay nagtakda ng tono ng propaganda para sa paglaban ng Ukraine mula sa simula, at ito ay i-immortalize sa isang stamp, sabi ng Kyiv.

Ito ang uri ng mythical tale na ibinukod ang nakakagulat na sopistikadong espiritu ng pakikipaglaban ng Ukraine sa information war laban sa Russia, gaya ng sa tunay na buhay, ani Ian Garner, isang lecturer at researcher sa Queens University na nagsusulat ng libro tungkol sa Russian propaganda.

Sa pagitan ng mga gawain tulad nito at ang nakakaantig na mga talumpati na inihahatid halos araw-araw ni Zelensky — na madalas ay direktang ina-address ang mga dayuhang decision makers o ang publiko sa Western na mga bansa — sinabi ni Garner na ang Kyiv ay nagsasagawa ng isang napakatalino, talagang matalinong digmaan ng impormasyon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.