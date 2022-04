Vaccine advisory body ng Canada inirekomenda ang ika-4 na dose para sa 80+

Sa pinakahuling pahayag ng National Advisory Committee on Immunization NACI , na inilabas ngayong Martes (bagong window), binigyang-diin ng advisory body ang pangangailangan na salagin ang proteksyon laban sa malalang pagkakasakit na bumababa sa paglipas ng panahon kasunod ng unang booster dose at pagaanin ang panganib ng mas nakakahawang variants na maaaring umiiwas sa immunity.

Habang ang pinakamahusay na benepisyo ay inaasahan sa mga matatanda 80 taong gulang pataas, dapat isipin din ng mga rehiyon ang pagbibigay ng COVID-19 booster dose sa matatanda na nasa pagitan ng 70 hanggang 79 taong gulang na nakatira sa komunidad, pagpapatuloy ng pahayag ng National Advisory Committee on Immunization NACI .

At the end of the day, ang grupo na ito ang malamang na maoospital at magkakaroon ng mas seryosong outcome, at ang grupo na ito ang malamang na mas makikinabang dito, sinabi ni Toronto-based infectious diseases specialist Dr. Isaac Bogoch sa CBC News kasunod ng paglabas ng updated guidance.

Iminungkahi rin ng komite na ang mga probinsya ay dapat magbigay sa mga tao ng pangalawang booster shot anim na buwan pagkatapos ng huling dose, ngunit ang mas maikling interval ay maaaring kailanganin sa ilang indibidwal sa konteksto ng mabilis na nag-e-evolve na pandemya.

Noong Disyembre, inirekomenda ng National Advisory Committee on Immunization NACI ang ika-apat na shot para lang sa moderately hanggang sa severely immunocompromised na mga indibidwal, binigyang-diin nito na ang datos sa dagdag na boosters ay limitado noong panahon na iyon.

Mula noon, nagkaroon ng iba’t-ibang approach sa pagbibigay ng ika-apat na dose sa buong Canada, ang ibang rehiyon ay sinunod ang naunang patnubay habang ang iba ay nag-alok ng mas malawak na karagdagang shots.

Hindi inaalis ng National Advisory Committee on Immunization NACI ang dagdag na boosters para sa pangkalahatang populasyon — binigyang-diin na ang mas malawak na paggamit ay maaaring i-require kung mayroong nakakabahalang trends sa kurso ng pandemya.

Ngunit sa ngayon, sang-ayon si Bogoch sa posisyon ng komite na ang prayoridad para sa dagdag na booster shots ay para sa seniors specifically.

Hindi mo makikita ang mga bakunadong 40 at 50 year olds, na walang underlying medical conditions, sa ospital all that frequently, aniya.

Pero makikita mo ang mahihinang matatanda na bakunado sa ospital at kung ang ika-apat na dose na ito ay makakatulong para hindi sila maospital, may ginagawa tayong tama.

Tinukoy ng pinakahuling patnubay ng National Advisory Committee on Immunization NACI na ang pangalawang booster dose ay maaari rin ikonsidera na ibigay sa mga taong mas bata sa 70 taong gulang mula sa First Nations, Métis, at Inuit communities, sa pakikipagtulungan ng health-care at public health partners.

Sinabi ng advisory committee na nire-review rin nito ang umiiral na mga rekomendasyon para sa COVID-19 vaccine booster doses para sa mga tao edad 50 pababa, at mga kabataan na 12 hanggang 17 taong gulang, at maglalabas ng pahayag sa updated na payo sa darating na mga linggo.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo nina Lauren Pelley (bagong window) at Adam Miller (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.