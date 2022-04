Gobyerno naghahanda ng batas para pilitin ang online giants na bayaran ang news outlets

Ang bagong regulasyon ay ire-require ang mga kompanya tulad ng Google at ang Meta Platforms-owned Facebook — at iba pang pangunahing online platforms na magre-reproduce o ipa-facilitate ang access sa news content — na magbayad o magdaan sa isang binding arbitration process na pangungunahan ng isang regulator, ang Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC).

Ang bayad na makukuha mula sa digital giants na ito ay kailangan gamitin upang pondohan ang paglikha ng news content na magpoprotekta sa sustainability ng Canadian news ecosystem, ayon sa government backgrounder na ipinamigay sa mga reporter.

Pini-pitch ng gobyerno ang arrangement na ito bilang isang paraan para palakasin ang industriya na humina mula noong sumulpot ang internet.

Ayon sa government figures, mahigit 450 news outlets sa Canada ang nagsara mula noong 2018. Nahirapan ang news businesses na kumita mula sa kanilang content matapos mawalan ng pangunahing revenue streams, tulad ng classified ads at print subscriptions.

Sa panahon ng cord-cutting, ang ilang pribado at publikong mga brodkaster ay nahirapan na i-monetize ang kanilang airwaves at magbayad para sa lokal, rehiyonal at nasyonal na balita sa radyo at telebisyon.

Ang pangingibabaw ng advertising na napakinabangan ng legacy media ay tapos na. Ang Google at Facebook na may combined 80 per cent share ng lahat ng online ad revenue sa Canada ay kumikita ng $9.7 bilyon kada taon, ayon sa datos ng gobyerno.

'News deserts'

Ang kawalan ng advertising revenue ay binaligtad ang dating media business models. Libo-libong Canadian journalists ang nawalan ng trabaho at ang ilang komunidad ay naging news deserts — na walang access sa mga pahayagan, digital news sites, TV o radio programming.

Kung walang batas, ang Canadian news media ecosystem ay patuloy na maaagnas, sabi ng isang opisyal ng gobyerno sa background technical briefing kasama ang mga reporter.

Upang ipreserba ang access sa balitang Canadian, ang pederal na gobyerno ay nag-adopt ng tinatawag na Australian model, na ipinangalan sa bansa na unang pumuwersa sa digital companies na magbayad para gamitin ang news content.

Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission, mahigit $190 milyon ang naibayad na sa Australian media companies simula nang ipatupad ang modelo noong nakaraang taon. Ang big winners ay ang legacy media at ang mas malalaking media outlets.

Ang bagong Canadian scheme ay ire-require ang Facebook, Google at iba pang digital platforms na may bargaining imbalance sa news businesses na gumawa ng fair commercial deals sa mga pahayagan, news magazines, online news businesses, pribado at publikong mga brodkaster at ilang non-Canadian news media na naabot ang espesipikong criteria.

Ang layunin ay gumawa ang digital platforms ng arrangement sa publishers na hindi kakailanganin ang pamamagitan ng gobyerno.

Sa kawalan ng isang uri ng boluntaryong kasunduan, ang news businesses ay maaaring mag-umpisa ng isang mandatory bargaining process at pumunta sa Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC arbitration panel para sa isang binding decision.

Sinabi ng opisyal ng gobyerno na ang Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC — isang kawani na sa kasaysayan ay nakitungo lamang sa broadcasting at telecommunications companies — ay napili na mamahala sa bagong regulatory regime dahil may kasaysayan ito ng pakikitungo sa media business.

Ang isang outlet ay ikokonsidera na isang eligible news business kung regular itong nag-eempleyo ng dalawa o higit pang journalists sa Canada, nag-o-operate sa loob ng Canada at nagpo-produce ng content na inedit at dinisenyo sa bansa.

Ang eligible outlets ay dapat mag-produce ng news content. Ang isang outlet ay hindi magiging kwalipikado sa scheme kung nagpo-produce ito ng content na nagpo-promote ng mga interes o nag-uulat sa mga aktibidad ng isang organisasyon. Ang Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC ang gagawa ng final decision kung ang partikular na news outlet ay eligible para sa programa.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.