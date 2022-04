Mechado, pandesal at iba pa: Andrew Coppolino iminapa ang Filipino flavours sa Waterloo

Maraming Pilipino ang nasa abroad at ang pagkain ang nagdadala sa kanila, at sa amin, pabalik sa aming lupang tinubuan at pinapanatiling konektado nasaan man kami sa mundo, ani Enriquez.

Ang Sari-Sari ay nasa catering business sa Waterloo region sa loob ng 20 taon, isang panahon kung saan ang kanilang pagkain ay hinahanda para sa mga miyembro ng lokal na komunidad ng mga Pilipino.

Pamilya Enriquez ng Sari-Sari. Litrato: CBC / Andrew Coppolino

Gayunpaman, ang popularidad ng lutuin na ito ay lumaki nang husto kaya nagbukas sila ng isang restawran sa Kitchener at ngayon ay nagsisilbi na sa mas malaking komunidad.

Ito ay parte ng awakening ng pagkaing Pilipino at ang kultura nito sa food lovers na kaunti lang ang karanasan sa cuisine at culinary traditions ng naturang Asyanong bansa sa timog-silangan na may 109 milyon na populasyon at 7,600 na culturally diverse na mga isla sa kanlurang Pasipiko.

Selebrasyon sa Calgary

Iprinoklama ng Philippine Department of Tourism at ng Philippine Consulate General sa Calgary, Alberta ang Abril bilang unang Filipino Restaurant Month sa Canada.

Habang ang mga lokal na restawran sa Waterloo region ay hindi pormal na kasali sa event, ang spotlight sa naturang lutuin ay nagbibigay liwanag kung paano nagdebelop at lumago ang pagkaing Pilipino sa lugar.

Para naman sa pagkain, ang ibig sabihin nito ay malutong na pork spring rolls na tinatawag na lumpia, isang popular na stew na kilala bilang adobo na may suka, ang pancit Canton noodles, ang piniritong saging na panghimagas na turon at mechado, isang beef dish na may patatas, red peppers at tomato sauce na tinatawag ni Enriquez, na isang halimbawa ng impluwensiya ng Espanya.

Ang lumpia crispy rolls ng Sari-Sari restaurant Litrato: CBC / Andrew Coppolino

Nariyan din ang kamayan, o boodle fight, isang Pilipino na salusalo kung saan maraming pagkain ang inihahain sa dahon ng saging sa mesa na kinakain na walang kutsara at tinidor.

Paano sila umunlad

Tulad ng Sari-Sari, ang ilang lugar ay hindi masyadong napansin sa loob ng higit isang dekada. Ang J & P Filipino Grocery Store, halimbawa, ay matagal nang nagtitinda ng groceries at isang hot table na nagbebenta ng mga ulam na Pilipino sa Madison Ave. sa Courtland Ave. sa Kitchener.

Tulad nito, at ng Sari-Sari, ang catering companies ay nagbukas sa mas malawak na publiko. Nag-evolve ang Rosel's Flavours for Life Filipino Restaurant mula sa isang pop-up take-out operation na nagluluto ng pagkain sa isang nirerentahan na ghost kitchen, patungo sa isang restawran sa Waterloo ngayong pandemya.

Ang sizzling sisig pork dish ng Rosel. Litrato: CBC / Andrew Coppolino

Matagal nang chef sa Waterloo region, si Paul Masbad na ipinanganak sa Maynila ay pumunta sa Kitchener bilang tinedyer. Isang Red Seal-certified chef, umalis siya sa kanyang posisyon bilang head chef ng New Dundee Emporium at kalaunan ay nagbukas ng sariling Filipino restaurant, ang Nuestro 88, na binabalanse ang Filipino at Latin techniques at ingredients na background naman ng kanyang asawa na isang Nicaraguan.

Si Paul Masbad ng Nuestro 88 Kitchener. Litrato: CBC / Andrew Coppolino

Habang ang kanyang pagluluto ay pinagsasama ang mga istilo, nagmumula ito sa kanyang mga karanasan sa tunay na buhay na ibinabahagi niya sa mga kostumer sa kanyang restawran, parehong Pilipino at hindi Pilipino.

Pancit Canton noodles ng Nuestro 88. Litrato: CBC / Andrew Coppolino

Ang pagluluto na ito ay hindi lang isang eksperimento, ani Masbad. Kinakain ko ito sa bahay. Nanggagaling ito mula sa impluwensiya ng aking mga magulang sa kusina.

Dessert islands

Kamakailan, ang alyansa at kolaborasyon ay naitaguyod sa pagitan ng Gayuma Catering at Sugbo Cakes and Pastries sa Waterloo.

Ang co-owner ng Gayuma Catering na si Katrina Tioco (kasama ang business partner at co-owner na si Jinny Song), ay naghahandog sa tech community ng tinatawag niyang fusion cooking: ang kanyang ama ay isang Filipino-Chinese at ang kanyang ina ay Filipino-Spanish, at ginagamit niya ang impluwensiya mula sa parehong panig ng kanyang pamilya at mula kay Song sa popular na take-away cooking ng Gayuma.

Ang suporta sa komunidad na nagmumula sa lahat ng background ay mahalaga, aniya, lalo na noong tinamaan sila ng pandemya.

The best ang komunidad namin, ani Tioco. Ito ay humbling para sa akin na makilala ang mga taong ito. Para sa akin, ito ay tungkol sa koneksyon sa mga kliyente.

Kahati ng Gayuma sa espasyo sa kusina — gayundin sa online ordering — ang may-ari ng Sugbo Cakes and Pastries na sina Joanna Undag at ang kanyang kapatid na si Jamie Undag ay dumating sa Canada mula sa Pilipinas noong 2016. Ang specialty nila ay ang Filipino sweets at pastries na mula sa mga recipe at cooking techniques ng kanilang lolo at lola.

Si Jamie Undag, kaliwa, at si Joanna Undag ng Sugbo. Litrato: CBC / Andrew Coppolino

Para sa kanilang baking, tulad ng ibang Filipino pastry menus, gumagamit sila ng ube (purple yam) at cassava para sa kanilang sweets. Nagbe-bake din sila ng mga tinapay tulad ng pandesal at ensaymada. Marami sa kanilang produkto ay gluten-free.

Sugbo ube cake na may halaya Litrato: CBC

Ang dalawa ay nagulat sa mas malawak na suportang kanilang natanggap: tinatantya nila na 80 porsyento ng kanilang negosyo ay galing sa labas ng Filipino community.

Ngayon mas maraming tao na ang curious at gustong subukan ang Filipino sweets, ani Jamie Undag.

May isa pa silang ikinagulat: Ang kanilang pagkain ay maraming pagkakatulad sa ibang lutuin, ayon kay Joanna Undag.

May ibang Asyanong tao na nagpupunta tulad ng Lao, Taiwanese, Thai at Singaporean na nasubukan ang aming desserts. Sinasabi nila na parang pareho ito ng kanilang desserts, pero gusto nila ‘yung version namin. Hindi namin alam na pareho pala ang aming mga dessert.

Higit pa sa pagkain

Sa Sari-Sari, sinabi ni Enriquez na ang lutong Pilipino ay pinagsasama-sama ang mga tao kahit nasaan man sila. Ito ang kuwento na maaaring i-apply sa anumang food culture.

Nakakatulong ito na ipaalala ang kanilang kabataan, ang kanilang mga paghihirap, ang kanilang mga tagumpay, ang kanilang mga kaibigan at ang kanilang mga pamilya, aniya. Hindi lang ito basta pagkain. Ito ay isang istorya.

Isang artikulo ni Andrew Coppolino (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.