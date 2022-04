Rusong pahayagan binigyang-katwiran ang pagbura sa pagkakakilanlan ng mga Ukrainian

Isinulat ni Timofei Sergeitsev sa RIA Novosti, ang retorika sa editoryal — na pinamagatang What Russia Should Do in Ukraine — ay inflammatory, kahit sa usual media standards ng Russian state. Sinasabi nito na ang salitang Ukraine ay kasingkahulugan ng Nazism at hindi maaaring payagang umiral.

Ang denazification ay katulad ng De-Ukrainianization, isinulat ni Sergeitsev, sinabi niya na ang ideya ng kulturang Ukranian at pagkakakilanlan ay peke.

Isang kilalang iskolar na ang karera ay ginugol sa pag-aaral ng historical genocide ay sinabi na nakaramdam siya ng suklam habang binabasa ang artikulo — ngunit siya ay nakumbinse na ang Kremlin ay ginagamit ito para bigyang-katwiran ang mga kalupitan sa Ukraine sa mga mamamayang Ruso at sa militar.

PANOORIN | Zelensky binisita ang Bucha, natatakot para sa malawakang masaker ng mga sibilyan:

Ito ay isang malinaw na inilatag na template para sa mga mangyayari, ani Eugene Finkel, isang associate professor sa Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Ang artikulo crossed the line sa pagitan ng pagsasalita at pag-iisip tungkol sa pagsalakay bilang isang uri ng koleksyon ng war crimes patungo sa isang bagay na mas co-ordinated.

Nang inutusan ni Russian President Vladimir Putin ang militar na lusubin ang kapitbahay na bansa na Ukraine noong Peb. 24, binigyang-katwiran niya ang digmaan sa pamamagitan ng pagka-characterize dito bilang isang paraan upang i-demilitarize at i-denazify ang bansa — isang walang batayan na propaganda.

Ngunit ang editoryal ni Sergeitsev ay kinuha ang mga salitang iyon at dinala ang mga ito nang higit pa, isinulat niya na ang mga elitista sa Ukraine ay dapat i-liquidate dahil ang re-education ay imposible at dahil ang malaking parte ng masa … ay passive Nazis at mga kasabwat, ang pagpaparusa ng Russia sa mga Ukrainian ay makatwiran.

Ang dating ambasador ng Canada sa Ukraine ay sinabi na ang mga pananalita na iyon ay naging sanhi ng kanyang lubos na alalahanin, tinukoy niya na ang editoryal ay parang pagbabasa ng isang instruction manual para sa mga sundalong Ruso. Ito ay essentially isang retorika upang magkaroon ng ‘lisensya para pumatay,’ ani Roman Waschuk, na patuloy na nakikipagtulungan sa gobyerno ni Zelensky sa Ukraine.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.