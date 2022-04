Ang mga pagpatay sa lungsod ng Bucha sa Ukraine ay ‘malinaw na war crimes,’ ani Joly

Si Foreign Affairs Minister Mélanie Joly ang pinakahuling western official na kumondena sa mga aksyon ng Moscow sa Ukraine matapos umalis ang mga sundalong Ruso mula sa bayan sa labas ng Kyiv, iniwan nila sa kalsada ang mga bangkay ng sibilyan.

Ang ilan ay parang sinadyang patayin nang malapitan. Ang ilang katawan ay iniwan sa mga bukas o minadaling hukayin na mga libingan.

Isang babae ang naglalakad sa gitna ng mga nasirang tangke ng Russia sa Bucha, malapit sa Kyiv, noong Linggo. Litrato: Associated Press / Rodrigo Abd

Ngayong weekend, nasaksihan ng mundo ang isang kasuklam-suklam at walang kabuluhang pag-atake sa mga inosenteng sibilyan sa Bucha. Ang acts of terror na ito ay hindi mawawalan ng parusa, ani Joly sa isang news conference kasama ang kanyang Finnish counterpart sa Helsinki ngayong Lunes. Tinalakay rin niya ang bagong round ng sanctions ng Canada laban sa mga opisyal ng Russia at Belarus.

Malinaw na ito ay war crimes.

PANOORIN | Nakakarimarim na mga eksena lumutang malapit sa Kyiv habang umaalis ang mga sundalong Ruso:

Sinabi ni Joly na patuloy na susuportahan ng Canada ang imbestigasyon ng International Criminal Court sa mga aksyon ng Russia sa naturang giyera.

Kasama ang tatlong espesyal na Royal Canadian Mounted Police RCMP investigators na nakaistasyon na sa korte, ang Royal Canadian Mounted Police RCMP ay magpapadala ng pitong karagdagang espesyal na imbestigador sa The Hague para suportahan ang imbestigasyon ng nauulat na war crimes at crimes against humanity na nagaganap sa Ukraine.

Hahanapin ang dapat managot, ani Joly.

Ngayong Lunes, inanunsyo ng gobyerno ang bagong round ng sanctions laban sa mga may kaugnayan sa rehimen ng Russia at Belarus. Inilagay ng Canada ang siyam pang Russians at siyam pang Belarusians sa listahan nito para sa pagpapadali at pagpapagana ng mga paglabag sa soberanya, teritoryal na integridad at kalayaan ng Ukraine.

Isang patay na katawan ang nakahandusay sa isang kalsada sa Bucha, hilagang-kanluran ng Kyiv. Litrato: Getty Images / Ronaldo Schemidt/AFP

Kailangan ng mas maraming sanctions at magkakaroon ng mas maraming sanctions, ani Joly.

Sa tanong ng pagbibigay ng lethal weapons, ang katrabaho ko na si Minister of Defence Anita Anand ay tinatrabaho ang maraming scenarios at susuportahan ko siya habang ginagawa ang kanyang trabaho.

Ngayong Lunes, nanawagan muli si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Russia na makipagnegosasyon para sa isang kasunduan na tatapos sa digmaan.

Natagpuan ang mga patay na tao sa mga bariles, basement, sinakal, tinorture, aniya.

PANOORIN | Presidente ng Ukraine tinawag ang mga pagpatay sa Bucha na isang 'genocide':

Pinabulaanan ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov ang mga alegasyon at inilarawan ang mga eksena sa labas ng Kyiv bilang isang stage-managed anti-Russian provocation.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Associated Press