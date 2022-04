Companies dapat husayan ang recruitment sa gitna ng labour shortage sa Atlantic Canada

Ang Atlantic Canada ay binubuo ng mga probinsya na nasa Eastern Canada kabilang ang tatlong Maritime Provinces – New Brunswick, Nova Scotia, at Prince Edward Island – at ang probinsya na nasa pinakasilangang bahagi, ang Newfoundland and Labrador.

Nag-isyu ng ulat ang Atlantic Provinces Economic Council APEC tungkol sa problema noong nakaraang linggo. Ang malawak na range ng mga industriya ay nahaharap sa shortages, sabi ni senior researcher Patrick Brannon — mula sa hospitality hanggang sa construction, health care, IT at retail.

Ang problema ay mas talamak sa mga rural area, ani Brannon.

Nagkaroon tayo ng kaunting mas malakas na paglaki ng populasyon, mas maraming imigrasyon, sa mga siyudad. Sa rural areas wala masyadong imigrasyon, ani Brannon.

Pinalala pa ng pandemya ang problema ngunit hindi dito nag-umpisa ang shortage. Ang matatandang tao ay nagre-retire ng mas mabilis kaysa sa pagsabak ng mga batang tao sa workforce, at kinalaunan ito ay nauwi sa shortage. Pinabilis ng pandemya ang trend para sa ilang lower-paid industries at nagbunsod sa mga tao na pag-isipan ang ibang options para sa kanilang karera.

Sa ganitong environment, ani Brannon, ang mga kompanya ay hindi na maaaring mag-advertise lamang ng trabaho at pagkatapos tingnan ang mga resumé habang dumadating ito.

Mas kaunti ang mga empleyado na nandiyan para sa mga bagong trabaho kaya kailangan nilang maging mas dynamic in terms of their strategies, aniya.

Ang gawin ang iyong kompanya bilang isang company of choice na may magandang reputasyon, magandang pagtrabahuhan, iyon talaga ay magiging napakahalaga para makatulong sa iyong kompanya na mag-stand out.

Iba ang magiging ibig sabihin nito para sa iba’t-ibang sektor. Ang mga kompanya dapat din ikonsidera ang work-life balance para sa kanilang mga empleyado, marahil payagan sila na mag-work from home kung posible. Ang pagtaas ng sahod ay maaaring maging required.

Ang gobyerno ay maaaring makatulong sa ilang tradisyonal na paraan, ani Brannon, tulad ng paghihikayat ng imigrasyon at pagbibigay ng training. Puwede rin sila magbigay ng human-resource support sa mas maliliit na kompanya na maaaring walang HR department, para matulungan na magplano ng mas mabuti para sa pagre-recruit ng talent.

Isang artikulo ni Kevin Yarr (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Angela Walker