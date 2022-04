AFN national chief nagsalita tungkol sa daang tatahakin pagkatapos ng Roma

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang residential schools ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883 hanggang 1996. Higit 60 porsyento ng mga eskuwelahan ay pinatakbo ng Simbahang Katolika. Mahigit 150,000 na mga batang katutubo ang ipinadala para mag-aral dito. Ayon sa Truth and Reconciliation Commission, mahigit 4,100 na bata ang namatay sa residential schools at karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang mga tahanan.

Ang huling residential school ay nagsara sa Saskatchewan noong 1996.

Sinuri ng programang The Sunday Magazine ng CBC kung paano dumating ang bansa sa puntong ito at kung paano tinanggap ng ilang Indigenous people sa Canada ang bagong development.

Pagkatapos nakipag-usap si Piya Chattopadhyay kay Assembly of First Nations national chief RoseAnne Archibald upang i-explore kung ano ang mangyayari sa paghilom at rekonsilyasyon pagkatapos ng paghingi ng tawad, habang ginagawa ang mga preparasyon sa ipinangakong pagbisita ng Santo Papa sa Canada.

PAKINGGAN: The Sunday Magazine kasama si Piya Chattopadhyay Ang pag-uusap nina Piya Chattopadhyay at AFN national chief RoseAnne Archibald (bagong window)

Isang artikulo ng The Sunday Magazine na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.