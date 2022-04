Canada iaanunsyo ang high-speed Internet para sa low-income seniors, mga pamilya

Ang mga pamilya na tumatanggap ng maximum amount sa ilalim ng Canada Child Benefit (CCB) at seniors na tumatanggap ng maximum sa ilalim ng Guaranteed Income Supplement (GIS) ay magiging eligible para sa internet na may bilis na hanggang 50 megabits-per-second (Mbps) at 10 Mbps upload, o ang pinakamabilis na available speed sa kanilang rehiyon.

Ang isang anunsyo ay inaasahan ngayong Lunes, ayon sa isang source mula sa gobyerno.

Ang labing-apat na internet service providers, kasama ang Bell, Rogers at Telus, ay magko-contribute sa inisyatiba.

Ang move, na parte ng Connecting Families Initiative (bagong window) ng gobyerno, ay tinawag na Connecting Families 2.0. Pareho nitong ina-upgrade at pinapalawak ang dating inalok ng gobyerno sa Connecting Families 1.0. Sa ilalim ng plano, na inanunsyo noong 2017, ang mga pamilya na tumatanggap ng Canada Child Benefit CCB ay maaaring magkaroon ng access sa internet sa halagang $10 kada buwan.

Ang data allotment ay tataas din sa 200 gigabytes kada buwan sa ilalim ng 2.0.

Ang $10 kada buwan na plano ay magiging available para sa mga gustong magkaroon nito.

Ipinapahiwatig ng datos mula sa Canada Revenue Agency at Employment and Social Development Canada na mahigit 800,000 households na tumatanggap ng Canada Child Benefit CCB at daan-daang libo na tumatanggap ng Guaranteed Income Supplement GIS ay puwede maging eligible. Ang eligible households ay bibigyan ng sulat mula sa gobyerno na naglalaman ng access code na maaaring gamitin para mag-sign up sa pamamagitan ng isang secure portal.

Ang gobyerno ay nagtakda ng layunin na ikonekta ang 98 porsyento ng Canadians sa high-speed Internet pagsapit ng 2026 (bagong window) at 100 porsyento pagdating ng 2030.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Bahagi ng artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Travis Dhanraj at Philip Ling