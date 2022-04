Dating idle immigration officer tinatrabaho na ang dormant files, sabi ng mga aplikante

Ang ilang immigrant hopefuls ay nag-land na sa Canada sa nakalipas na mga linggo habang ang iba ay nagbu-book ng one-way tickets sa kanilang bagong tatak na mga pasaporte — ilang buwan lamang matapos iulat ng CBC News ang kanilang istorya tungkol sa nakaka-torture na paghihintay sa ilalim ng isang officer na kilala lang nila bilang code DM10032.

Iniwan ng naturang officer ang kanilang mga aplikasyon na largely untouched sa loob ng maraming taon, na nagbunsod ng mga katanungan tungkol sa employee status o maging sa existence ng taong ito.

Kinumpirma ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) sa CBC noong Enero na si DM10032 ay isang active employee, ngunit hindi ipinaliwanag kung bakit dose-dosenang aplikante na na-assign sa officer ang iniwan sa ere mula nang sila ay mag-apply para maging permanent resident noong 2019. Sinabi ng departamento na hindi sila nagkokomento sa mga personal na detalye.

Ngayon tila na-clear na ng departamento ang backlog ng permanent residency (PR) applicants na naghintay sa loob ng higit dalawang taon sa ilalim ni DM10032.

Nang mailathala ang istorya, nadiskubre namin na ang officer … ay sinimulan nang trabahuhin ang files na ito, ani Oluwaseun Adewolu, na na-finalize ang residency sa nakalipas na mga buwan matapos ang halos tatlong taon na paghihintay.

Matapos ang dalawang buwan … literally everyone sa WhatsApp group ay nakakuha na ng PPR [passport requests]. Maraming mga tao mula sa parehong grupo na iyon ay magla-land na [sa Canada] ngayong weekend.

Sinabi ni Adewolu, na miyembro ng ilang social media groups na nilikha dahil sa immigration delays sa Canada at dahil kay DM10032, na alam niya na may mahigit 30 aplikante na na-assign sa naturang officer na nagkaroon ng paggalaw sa kanilang files sa nakalipas na dalawang buwan.

Ayon sa written na sagot ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na isinumite sa House of Commons ngayong Marso, hawak ni officer DM10032 ang 77 aplikante simula noong Peb. 2, 2022 — 59 sa mga aplikanteng iyon ay naghintay ng higit isang taon, at limang tao lang ang naghintay ng higit dalawang taon.

Hindi malinaw kung ang may pinakamatagal na wait times ay na-reassign sa ibang mga immigration officer, o kung si officer DM10032 ay nagawang i-fast track ang mga aplikasyon mula nang mailathala ang istorya noong Enero.

PANOORIN | PR applicant sinabi na ang ‘tagumpay’ sa imigrasyon ay blissful, ngunit nag-aalala pa rin para sa iba:

Sinabi ni Adewolu na may blissful atmosphere sa mga aplikante ngayon.

Parang tulad ito ng panganganak sa isang bagong baby, parang tulad ng pagkuha ng promosyon sa trabaho, ani Adewolu. Mas nagjo-joke na ang mga tao, mas open na sila … kumpara noong lahat kami ay depressed at malungkot mula sa 26, 27 buwan na paghihintay.

Ang pamilya ni Adewolu ay umalis ng Nigeria at nag-land sa Winnipeg noong Marso. Nairehistro na niya ang kanyang mga anak sa eskuwelahan at nagpupunta ngayon sa mga job interview.

Tatlong linggo na ang nagdaan pero to a large extent, nakita ko na ang glamour. Nakita ko na ang realidad sa Canada, nakita ko na kung gaano ka-welcoming ang bansa na ito.

Sinabi ni Jibi Mathews sa CBC na nasa India na huli siyang nakarinig mula kay DM10032 noong Marso 2020. Sa isang update sa CBC, sinabi niya na nakuha na niya ang kanyang passport request (ang final step bago maging permanent resident) ilang linggo na ang nakalipas.

Gusto kong pasalamatan ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC at si officer DM10032 para sa paggawa nila ng desisyon sa aking PR application matapos ang dalawang taon, aniya.

'Ang paghihintay ay nakakamatay,' sabi ng isang pamilya

Ngunit ang iba ay naghihintay pa rin.

Si Kiranjot Randhawa, na nag-apply ng permanent residency PR noong Nobyembre 2019, ay sinabi na isa siya sa kakaunting tao na naghihintay sa ilalim ni DM10032 sa loob ng higit dalawang taon.

Sinusubukan namin na maging positibo tungkol sa aming aplikasyon, na isang araw makukuha na namin ang golden email, aniya mula sa India. Ang pag-asa na iyon is keeping us alive. Pero ang paghihintay ay nakakamatay.

Bagama’t masaya siya para sa ibang tao na nakakita ng movement, sinabi niya na ang paghihintay ay naging mas torturous para sa kanyang pamilya nitong mga nakaraang buwan.

Nagbu-book na sila ng mga ticket, nagsa-shopping and everything, at ako naman araw-araw nagtsetsek ng status, aniya.

Isang chart na nagpapakita ng backlog ng immigration applications sa Canada. Litrato: CBC

Ang mga na-assign kay DM10032 ay isang maliit na snapshot lamang sa gabundok na files na naghihintay sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC . Ang Canada ay may backlog na 1.8 million immigration applications (bagong window) simula noong Peb. 1, ayon sa datos ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC .

Mula Enero, nakatanggap ang CBC ng higit 100 emails mula sa mga desperadong aplikante na na-assign sa iba’t-ibang officers na humihingi ng tulong para maibahagi ang kanilang istorya — ang ilan ay naghihintay ng hanggang limang taon para sa isang desisyon.

Sobrang depressing, natutulog ako ng malungkot sa loob ng maraming gabi. Sa tingin ko I’ve lost a bit of myself, ani Ikechukwu Uketui, isang optometrist sa Nigeria. Nag-apply siya noong Nobyembre 2019 at ang kanyang file ay na-assign kay officer code AB14712.

Ikechukwu Uketui, isang optometrist sa Nigeria, ay naghihintay mula pa 2019 para sa kanyang permanent residency. Litrato: Ikechukwu Uketui

Talagang na-break ako mentally, minsan umiiyak na lang ako … I just can't wait na matapos na ito.

Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC umaasa na makakatulong ang $85M para mabawasan ang wait times

Sa isang email response sa CBC News, inamin ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na kailangan nilang i-improve ang kanilang operasyon at sinabi na sila ay kumikilos para mabawasan ang inventory ng mga aplikasyon na lumaki noong pandemya.

Binigyang-diin nito na ang pederal na gobyerno ay nag-propose ng $85 milyon na bagong pondo para sa departamento sa fiscal year na ito, na makakatulong para makapag-hire ng mas maraming staff upang trabahuhin ang backlog at mabawasan ang wait times.

Please note na ang processing ng isang aplikasyon ay maaaring i-involve ang higit sa isang officer at ang mga aplikasyon ay maaaring ilipat mula sa isang processing centre patungo sa iba upang gawing as efficient as possible ang processing, sulat ni Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC spokesperson Jeffrey MacDonald.

Isang artikulo ni Priscilla Ki Sun Hwang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.