Gobyerno ng Ontario ipapakilala ang batas na babawasan ang gas, fuel taxes

Sa isang news release na inisyu ngayong Lunes ng umaga, sinabi ng probinsya na kung papasa, ang gas tax ay mababawasan ng 5.7 cents per litre at ang fuel tax ng 5.3 cents per litre para sa period na anim na buwan simula Hulyo 1.

Ang patuloy na mga hamon sa supply chain at ang geopolitical conflicts ay nagtutulak sa cost of living mula gas hanggang groceries, ani Minister of Finance Peter Bethlenfalvy.

Dahil sa karagdagang pressures, ang mga pamilya at negosyo ay nangangailangan ng ekstrang tulong para panatilihing mababa ang mga gastos. Kaya ang ating gobyerno ay magpapakilala ng batas na magbibigay ng tax relief sa mga gasolinahan at ibabalik ang pera sa bulsa ng mga tao.

Dumating ang anunsyo habang ang presyo sa gasolinahan ay tumaas sa buong Canada, at ang Ontario ay naghahanda para sa isang election campaign ngayong spring.

Noong 2018 provincial election, nangako si Premier Doug Ford na papababain ang presyo ng gasolina ng 10 cents per litre sa pamamagitan ng pagbabawas ng provincial gas tax at ang pagbabasura sa cap-and-trade system ng Ontario.

Winakasan ng gobyerno ang cap and trade — isang move na ginawa upang babaan ang presyo ng 4.3 cents — ngunit ito ang nagbunsod sa federal carbon tax backstop na magsimula, na kinansela ang savings na iyon.

Ito ang magiging unang pagkakataon na babawasan ng Ontario ang gas tax sa loob ng 30 taon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press