Galit sumiklab sa mundo habang inakusahan ng Ukraine ang Russia ng civilian massacre

Sinabi ng defence minister ng Germany na dapat ikonsidera ng Europa ang pagpapaigting sa mga parusa sa Moscow sa pamamagitan ng pagbo-boycott sa gas exports. Ang ganitong mga krimen ay hindi dapat walang kasagutan, ani Christine Lambrecht.

Sinabi ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na mahigpit naming kinokondena ang mga pag-atake sa mga sibilyan.

Samantala, sinabi naman ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern na ang mga ulat ng panghahalay at iba pang kalupitan ng mga sundalong Ruso ay beyond reprehensible.

Ayon naman sa mga opisyal ng Ukraine, ang mga katawan ng 410 na sibilyan ay natagpuan sa mga bayan sa paligid ng kapitolyo na Kyiv na nabawi mula sa puwersa ng Russia.

Sa Bucha, hilagang-kanluran ng Kyiv, ang mga mamamahayag ng Associated Press ay nakakita ng 21 katawan. Ang ilan ay tila binaril ng close range, habang hindi bababa sa dalawa ang nakatali ang mga kamay sa kanilang likuran.

Tinawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pagpatay na ito na ebidensya ng genocide. Tinanggi naman ng Defence Ministry ng Russia ang akusasyon, at sinabi na ang mga litrato at bidyo ng mga patay na katawan ay gawa-gawa ng rehimen ng Kyiv para sa Western media.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.