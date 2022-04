Nagbago na ang travel rules sa Canada ngayong araw. Ito ang dapat mong malaman

Inanunsyo ng pederal na gobyerno ang pagbabago (bagong window) noong Marso, binanggit ang vaccine uptake at ang stable COVID-19 case counts noong panahon na iyon.

Ito ang mga pagbabago na dapat mong ikonsidera bago iempake ang iyong bagahe.

Ano ang mga pagbabago para sa vaccinated travellers?

Ang fully vaccinated travellers ay hindi na kailangan ng isang molecular COVID-19 test (tulad ng PCR test) o ng antigen test para makapasok sa Canada by land, air or water.

Bago Abril 1, ang travellers ay required na magpa-test abroad para makapasok sa bansa.

Ang border mayors, mga lider sa turismo, at mga indibidwal ay nanawagan sa gobyerno na tanggalin ang naturang requirement sa loob ng maraming buwan, sinabi nila na isa itong pangunahing hadlang para sa negosyo at sa mga pamilya na nais makatawid ng border.

Sino ang ikinokonsidera na fully vaccinated?

Ang ibig sabihin ng isang fully vaccinated traveller ay dapat nakatanggap ka ng at least dalawang dosis ng COVID-19 accepted vaccine (bagong window) o at least isang dosis ng Janssen/Johnson & Johnson vaccine.

Ikaw rin ay ikinokonsidera na fully vaccinated kung meron kang mix ng dalawang accepted COVID-19 vaccines.

Kailangan nagpabakuna ka ng pangalawang dosis at least 14 na araw bago pumasok ng Canada.

Habang hindi mo na kailangan ng isang COVID-19 test, ang sinuman na nakitaan ng sintomas ay hindi pa rin papayagan na tumawid sa Canada.

Ang mg bakuna na tinatanggap ng Canada para sa travel ay ang sumusunod:

AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222).

Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C).

Janssen/Johnson & Johnson.

Moderna (Spikevax, mRNA-1273) kasama ang para sa mga bata 6 hanggang 11 taong gulang.

Novavax (NVX-COV2373, Nuvaxovid, Covovax).

Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2) kasama ang para sa mga bata 5 hanggang 11.

Sinopharm BIBP (BBIBP-CorV).

Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc).

Kailangan ko pa rin ba gamitin ang ArriveCAN app?

Oo, ang requirement na ito ay hindi nagbago.

Ang sinuman na papasok sa Canada, kasama ang fully vaccinated travellers, ay kailangan kumpletuhin ang questionnaire sa ArriveCAN app (bagong window) o sa website ng gobyerno sa loob ng 72 oras bago pumasok ng Canada. Sasagutan ng travellers ang serye ng mga tanong at kailangan i-upload ang digital proof ng vaccination sa wikang Ingles o Pranses.

Nagbabala ang gobyerno laban sa third-party o pekeng apps. Makikita mo ang ArriveCAN page dito (bagong window).

Matatakasan mo ba ang testing?

Habang wala ng pre-arrival test requirement, ang ilang travellers ay maaaring mapili randomly para sa isang COVID-19 test.

Sasabihin sa iyo ng isang border services officer kung ikaw ay napili, at kasama rito ang mga fully vaccinated.

Kung ikaw ay napili, maaari kang bigyan ng isang take-home test — kadalasan ito lang ang option sa land border — o maaaring ipadala ka sa isang nurse kung dadating sa airport. Kokolektahin ng travellers ang test o isa-swab, at magpapatuloy na sa kanilang final destination.

Ang travellers na manggagaling sa ibang bansa ay hindi na kailangan mag-quarantine habang naghihintay ng kanilang resulta. Sinabi ng gobyerno na ang testing na ito ay tutulong na i-track ang pagdating ng variants sa Canada.

Kung ikaw ay fully vaccinated at bibiyahe sa Estados Unidos by land o ferry, ang test ay hindi na required. Tinanggal ng Estados Unidos ang testing requirements para sa land-based travellers noong Oktubre.

Gayunpaman, kung ikaw ay tutungo sa ibang bansa, maaaring required ang kumuha ng test depende sa kasalukuyang patnubay ng bansa na iyong pupuntahan.

Paano ang unvaccinated travellers (kasama ang mga bata)?

Ang unvacccinated o partially vaccinated Canadian travellers ay kailangan pa rin magpa-test.

Kukuha sila ng molecular test pagdating at sa ikawalong araw pagkapatos ng arrival. Ang travellers na ito ay kailangan mag-quarantine sa loob ng 14 na araw — kahit ano pa ang resulta ng kanilang test sa panahon na iyon.

Inilatag ng gobyerno ng Canada ang tatlong accepted types ng test (bagong window) at ang mga espisipikong kondisyon na nag-a-apply sa bawat isa.

Ang mga bata edad lima pababa ay hindi kailangan ng pre-entry test.

Generally speaking, ang hindi bakunadong mga dayuhan ay hindi pinapayagan na magbiyahe patungo sa Canada. May ilang very limited exceptions (bagong window).

Ang 12 taong gulang plus apat na buwan o mas matanda pa na hindi kinokonsidera na fully vaccinated ay hindi maaaring sumakay ng tren, eroplano o ferry sa Canada.

Ang medevac flights at private flights na hindi nangangailangan ng access sa isang paliparan na may vaccine requirement ay excluded.

Permanente ba ang pagbabagong ito?

Posible na ibalik ng Canada ang pre-arrival COVID-19 testing, at nangyari na ito dati.

Noong huling taglagas, ang mga bibiyahe sa Estados Unidos sa loob ng 72 oras o mas mababa ay exempted mula sa pagbibigay ng pre-entry test. Ngunit nang nag-surge ang Omicron variant, binawi ng gobyerno ang desisyon na iyon.

Ang COVID-19 indicators sa ilang parte ng Canada, gaya ng Ontario (bagong window), ay nagte-trend pataas nitong nakalipas na mga linggo matapos luwagan ang restrictions at posibleng tumaas dahil sa pagbibiyahe noong March break period.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay John Paul Tasker