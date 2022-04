Mga naoospital kaugnay ng COVID nasa low point pero BA.2 sanhi ng mga bagong impeksyon

Habang ang bilang ng mga kaso ay inaasahan na tataas, sinabi ng chief public health officer ng Canada na ang national response sa ganitong klase ng pagtaas sa disease activity ay iba na ngayon kaysa nakaraan.

Tayo ay nasa period ng transition ngayon, at inaasahan natin na ang progreso ay hindi magiging linear at malamang magkakaroon ng bumps along the way, kabilang ang resurgence sa mga kaso ngayong spring, ani Dr. Theresa Tam.

Gayunpaman, dahil sa mas mataas na lebel ng immunity ng populasyon, napatunayang protective practices para pabagalin ang pagkalat at ang nabawasang pressure sa health system, nasa mas matibay na posisyon na tayo upang bumalik sa mga bagay na mahal natin, habang patuloy na pinapanatiling ligtas ang bawat isa, aniya.

Ang elevated case counts ay hindi unexpected, ani Tam, dahil ang pederal na gobyerno at mga probinsya at teritoryo ay tinatanggal na ang COVID-19 restrictions at mas magaan na ang paghawak pagdating sa public health measures na dinisenyo para pigilan ang mga bagong impeksyon.

Sinabi ni Tam ngayong Biyernes na ang bilang ng mga naoospital kaugnay ng COVID at ang mga kamatayan ay nasa mababang punto, salamat sa malakas na vaccine coverage at natural na immunity mula sa nakalipas na impeksyon.

‘Disease activity nanatiling elevated’: Tam

Mula Enero, ang bilang ng mga tao na nasa ospital na may novel coronavirus ay bumaba ng kalahati, sa humigit-kumulang 5,000 katao sa buong bansa sa anumang araw. Ang bilang ng mga namamatay na iniuulat araw-araw ay nangalahati rin mula sa kung nasaan ito dalawang buwan na ang nakalipas.

Maaaring magbago iyan sa mga susunod na linggo, ani Tam, dahil nagkaroon ng pagtaas sa case counts dahil sa BA.2, isang Omicron offshoot.

Sa kanyang presentasyon ng modelling data, sinabi ni Tam na ang disease activity ay nananatiling elevated at tumataas sa ilang parte ng bansa, at ang hospitalization trends ay maaaring umakyat bilang resulta nito.

Ipinapahiwatig ng naunang pagsasaliksik na ang BA.2 ay lima hanggang pitong beses na mas transmissible kaysa sa orihinal na COVID-19 strain na unang na-detect sa Wuhan, Tsina, o dalawang beses na mas transmissible kaysa sa Delta variant, na unang tumama noong 2020 at nung unang bahagi ng 2021.

Habang ang BA.2 ay magreresulta sa mas maraming severe cases na ire-report, sinabi ni Tam na ang epekto nito sa health-care system ay inaasahan na magiging mas manageable kaysa sa mga nakaraang waves.

Sinabi ni Tam na moving forward, ang likely scenario ay ang Canada ay makakaranas ng low to moderate ongoing virus transmission na may intermittent waves na itutulak ng mga bagong variant.

Pagpaplano para sa iba’t-ibang mga scenario

Gayunpaman, ang Public Health Agency ng Canada (PHAC) ay naghahanda na rin para sa worst-case scenario, kung saan ang bago, at mas vaccine-resistant variant ay susulpot na magiging sanhi ng malawakang malalang karamdaman.

Ang ganitong scenario ay magdedemanda ng pagbabalik ng mas maraming restriction at mas maigting na personal protection practices.

Dahil ang COVID-19 testing capacity ay restrained sa maraming lugar, ang pederal na gobyerno ay umaasa sa ibang metrics upang madetermina ang trajectory ng virus.

Ang Public Health Agency ng Canada PHAC ay may ilang sites sa buong bansa kung saan mino-monitor ang wastewater para madetermina ang transmission trends.

Ang resulta sa ngayon ay nagbibigay ng isang mixed picture.

Sa Ottawa, halimbawa, iminumungkahi ng wasterwater readings na ang aktibidad ng virus ay hindi kailanman naging mas mataas. Ngunit sa mga lugar tulad ng Saskatchewan, may senyales na ito ay bumababa.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.