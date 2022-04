Trudeau nanawagan sa G20 na pag-isipan muli ang puwesto ng Russia sa grupo

Pagdating kay Vladimir Putin na nakaupo sa mesang iyon kasama ang iba pa sa amin, iyon ay magiging napakahirap at hindi produktibo para sa G20, sinabi ni Trudeau sa mga reporter bago pumasok sa House of Commons.

Russian President Vladimir Putin (archives) Litrato: Reuters / Sputnik / Kremlin / Alexey Nikolsky

Ang bottom line, hindi puwedeng maging business as usual na uupo si Vladimir Putin sa mesa at magkunwari na OK lang ang lahat. Dahil hindi ito OK at kasalanan niya 'yun.

Sinabi ni Trudeau na ang G20, na kanyang inilarawan bilang isang grupo na dedikado sa pagtitiyak ng ekonomikong pag-unlad, ay hindi magagawang gumana sa paglahok ng Russia.

Ang Russia, sa ngayon, sa ilegal na pagsalakay nila sa Ukraine, ay binago ang paglago ng ekonomiya para sa lahat sa buong mundo at hindi posibleng maging constructive partner sa kung paano natin ima-manage … ang krisis, aniya.

Ang susunod na pagpupulong ng G20 ay magaganap mula Nobyembre 16 hanggang 16 sa Bali, Indonesia.

Sinabi ng ambasador ng Russia sa Indonesia na plano ni Putin na dumalo rito.

Magdedepende ito sa maraming, maraming bagay, kabilang ang sitwasyon sa COVID, na nagiging mas mabuti na. So far, ang kanyang intensyon ay … gusto niya, sinabi ni ambassador Lyudmila Vorobieva (bagong window) noong nakaraang linggo.

Ang G20 ay binubuo ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo at kasama ang European Union sa mga miyembro nito.

Maraming miyembro ang ikinondena ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, at nagpatupad ng mapagparusang sanctions sa Russia at nagsuplay ng mga armas at equipment sa militar ng Ukraine sa panahon ng labanan.

Sinabi ni United States U.S. President Joe Biden noong isang linggo na naniniwala siya na ang Russia ay dapat patalsikin mula sa grupo, kung sasang-ayon ang ibang miyembro.

Ang sagot ko ay oo, pero depende sa G20, sinabi niya sa mga reporter noong Marso 24 kasunod ng North Atlantic Treaty Organization NATO summit sa Brussels.

Sinabi ni Biden na kung hindi sasang-ayon ang ibang G20 members na ang Russia ay dapat ma-ban mula sa grupo, ang Ukraine — na hindi miyembro — ay dapat hindi imbitahan na dumalo sa pagpupulong sa Nobyembre.

Sinabi ni Trudeau na ang mga pag-uusap ng mga pinuno ng G20 at ng chair ng grupo tungkol sa status ng Russia ay nagpapatuloy, ngunit tila hindi maaabot ang isang consensus ukol sa bagay na ito.

Ang Tsina, na binatikos ang pakikialam ng West sa krisis sa Ukraine, ay nagpahayag ng suporta para sa patuloy na membership ng Russia sa G20 noong isang linggo.

Ang Russia ay isang importanteng miyembro at walang miyembro ang may karapatan na patalsikin ang isa pang bansa bilang miyembro. Ang G20 ay dapat ipatupad ang tunay na multilateralism, pagtibayin ang pagkakaisa at kooperasyon, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin sa isang news conference noong Marso 23.

Ang India, na nag-abstain mula sa lahat ng United Nations votes (bagong window) na ikinokondena ang aksyon ng Russia, ay maaaring ayaw ring itulak ang pagpapatalsik sa Russia.

Isang artikulo ni Nick Boisvert (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters