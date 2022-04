Pope Francis nag-sorry sa Indigenous peoples para sa pang-aabuso sa residential schools

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga delegado ay nagtipon para sa final at public audience sa Santo Papa sa Vatican ngayong Biyernes habang ipinahayag ni Pope Francis ang nararamdamang kalungkutan at kahihiyan para sa ginawa ng mga nagpatakbo ng residential schools.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883 hanggang 1996. Higit 60 porsyento ng mga eskuwelahan ay pinatakbo ng Simbahang Katolika. Mahigit 150,000 na mga batang katutubo ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

"Nakakaramdam ako ng hiya … kalungkutan at kahihiyan para sa papel na ginampanan ng ilang Katoliko partikular ang mga taong responsable para sa edukasyon, na gumawa ng lahat ng bagay na ito na nakasakit sa inyo, at ang mga pang-aabuso na inyong pinagdusahan at ang kawalan ng respeto na ipinakita nila para sa inyong pagkakakilanlan, ang inyong kultura at pati ang inyong espiritwal na values,” aniya.

Para sa nakalulungkot na pag-uugali ng mga miyembrong ito ng Simbahang Katolika, humihingi ako ng tawad sa Diyos at nais kong sabihin sa inyo nang buong puso, I am very sorry. At sumasama ako sa aking mga kapatid, ang mga obispo sa Canada, sa paghingi ng tawad.

PANOORIN | Pope Francis humingi ng tawad sa mga delegadong Indigenous para sa pang-aabuso sa residential schools:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi rin ni Pope Francis na nais niyang bisitahin ang Canada sa mga araw malapit sa pista ni St. Anne, na bumagsak sa Hulyo 26.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ni Olivia Stefanovich (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.