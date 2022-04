[Ulat] Aktibong kaso ng COVID-19 sa Ontario umakyat sa mahigit 20K, naospital 807

Patuloy na nagsusuot ng mask sa trabaho ang mga tauhan ng Wilson’s Haus of Lechon sa Toronto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

We no longer require na gumamit ng face mask, it's up to them kung gusto nilang gumamit or not. Pero naoobserbahan ko 'yung mga kostumer na pumapasok ay naka-face mask pa rin sila. Meron naman hindi na nagsusuot mula nang inalis ang mando ng gobyerno sa pagsusuot ng face mask, sabi ng kahera sa kainan na si Fatima Jose.

Kasalukuyang nag-aaral sa isang kolehiyo sa Toronto si Fatima bilang international student habang nagtatrabaho sa isang kainan sa Wilson Avenue, Toronto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Isang linggo na ang nakaraan mula nang tapusin ng gobyerno sa Ontario noong Marso 21 ang mandato sa pagsusuot ng face mask sa karamihan sa pampublikong lugar maliban sa health care facilities gaya ng long-term care homes at sa pampublikong sasakyan, tirahan at mga kulungan.

Pero si Fatima doble ang isinusuot na face mask sa trabaho. Nag-iingat siya umano para sa kanyang sarili at sa mga pinagsisilbihan na kostumer. Sa amin na staff dito required pa rin sa amin na gumamit ng face mask since we are working in the food industry para masiguro na malinis at ligtas ang mga pagkain na sine-serve sa mga kostumer. Meron po kaming hand wash station and we use glove in serving the food. Naka-gloves talaga kami at naka-hairnet, ani Fatima.

Tumaas ng 140 ang naitala na bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Ontario na nasa mga ospital araw ng Huwebes, Marso 31, sa nakalipas na pitong araw. Naiulat ang 807 na mga nagpositibo at ginagamot sa ospital kumpara sa 667 na kaso noong Marso 25. Ang 166 sa naiulat na naospital ay nasa ICU kung saan 93 o higit sa kalahati ay naka-ventilator dahil nahihirapan sa paghinga.

Kasalukuyang nasa 20,748 ang aktibong mga kaso ng COVID-19 sa buong probinsya kasama ang bilang ng mga naospital. Mas mataas ito ng tatlong libo kumpara sa 17,752 na naitalang kaso noong Marso 25.

Base sa Science Table COVID-19 Advisory ng Ontario, noong Marso 30 nasa 2,535 na kaso ang pitong araw na point average na maaaring dumoble sa susunod na 22 araw.

Suot-suot ni Jason Santua ang face mask araw-araw sa tuwing sumasakay ng bus o kaya ay nasa pampublikong lugar papunta at pauwi mula sa trabaho. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Si Jason Santua tinanggal lang ang kanyang suot na face mask nang umupo para kainin ang kanyang inorder na pagkain sa Wilson’s Haus of Lechon. Lagi niyang bitbit ang kanyang face mask tuwing lumalabas ng bahay. Sa tingin ko po if public transportation or malls ganyan siguro kailangan po [iutos] kasi kailangan pa rin panatilihin 'yung pagsuot ng mask, sabi ni Jason. Automatic na po ako paglabas ng bahay [may suot na mask] kahit po sa mga lakad na ganito. Tapos araw-araw pa ako bumibiyahe.

Ayon kay Fatima malimit silang naglilinis agad sa kanilang kainan. Tuwing pagkatapos kumain ng kostumer sa mesa nagdi-disinfect at araw-araw nagdi-disinfect talaga kami dito bago magsara ang tindahan, aniya.

Nangangamba pa rin si Fatima sa tumataas na bilang ng COVID-19. Ipinagpasalamat niya at sinusuplayan umano sila ng bitamina at naturukan na umano siya ng bakuna. Natatakot pa rin pero at least halos vaccinated na din kung ma-infect ka man, huwag naman sana, alam mo na na hindi na ganun kagrabe dahil protektado ka ng bakuna,” ani Fatima.

Lumalabas sa pag-aaral ng Science Table COVID-19 Advisory for Ontario STCAO (bagong window) noong Marso 30 na sa bawat isang milyong kaso ng COVID-19 sa isang araw 245 sa mga ito ay mga hindi bakunado. Mas mataas ito kaysa sa bilang na 159 na kaso sa mga naka-dalawang dosis ng bakuna. Ibig sabihin mas mababa ng 35 porsyento ang bilang ng nagka-COVID sa mga fully-vaccinated. Sa datos sa parehong araw ay iniulat na 78 porsyento na mas mababa ang bilang ng mga naospital sa nakatanggap ng dalawang dosis na bakuna kumpara sa mga hindi pa nabakunahan.

Umabot na sa 12,433 ang kasalukuyang naitala na namatay sa COVID-19 sa probinsya ng Ontario.