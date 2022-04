Pinoy grocery store nag-aalok ng taste of home sa isang newcomer community sa Manitoba

Puwede kang pumunta sa IGA supermarket, o isa sa convenience stores sa lugar para sa snacks.

O, puwede kang bumisita sa Filipino Store, isang ethnic grocery sa Main Street ng bayan.

Ito ang maaari mong makita sa isang lungsod katulad ng Winnipeg (na merong at least dalawa), ngunit hindi sa rural community, na tahanan ng humigit-kumulang 1,600 katao, ayon sa pinakahuling census data (bagong window).

Ngunit ang lumalaking populasyon ng mga Pilipino sa bayan ay lumikha ng demand para sa comforts of home, isang bagay na ibinibigay ng isa sa may-ari ng tindahan na si Denzel Camillo.

Nakikita namin ito na isang oportunidad … puwedeng magpunta ang mga tao doon para hindi maramdaman ang pagka-homesick dahil meron kaming tindahan na puwede mong maramdaman na at home ka habang nandito ka sa Canada, karamihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kultura na mayroon tayo sa Pilipinas, aniya.

Si Camillo ang may-ari at nagpapatakbo ng tindahan kasama ang kanyang ina, na si Lorelee, na nag-migrate sa Canada 10 taon na ang nakalipas, na inisponsoran ang kanyang pamilya na sumunod sa kanya matapos ang apat na taon. Si Camillo ay 17-anyos lang noon.

Sinabi ni Camillo na sinusubukan nila na magdala ng mga produkto na hindi mabibili ng mga tao kahit saan sa kanilang lugar. Litrato: Facebook / Russell Filipino Store

Unang nagbukas ang tindahan noong 2017 bilang Filipino Grocery store. Ito ay pinapatakbo ng isang babae na nakatira sa Yorkton, Saskatchewan, humigit-kumulang 100 kilometro sa hilagang-kanluran ng Highway 16, hanggang nag-take over ang pamilya ni Camillo pagkatapos ng isang taon.

Bukod sa pagbebenta ng sari-saring grocery items mula sa Pilipinas at iba pang Asyanong bansa, sinabi ni Camillo na sinusubukan nila na maging sentro ng komunidad ng mga Pilipino sa lugar at tulungan ang newcomers sa bayan na mag-settle.

Nag-aalok din sila ng money exchange at shipping services para sa mga nais magpadala ng mga bagay sa kanilang pamilya, aniya.

Ang ganda makita … na kapag malayo ka sa iyong bansa at nakikita mo ang iyong mga kababayan … parang nararamdaman mo na komportable ka, aniya.

Mga pamilya nagdedesisyon na manatili

Tulad ng maraming Pilipino na tinatawag ang Russell na tahanan, ang ina ni Camillo ay lumipat sa bayan na ito para magtrabaho sa Russell Inn at sa mga negosyo na pinapatakbo nito sa naturang lugar.

Nagsimulang mag-recruit ang kompanya ng newcomers noong 2017 dahil nais nilang mag-expand ngunit hindi makakuha ng sapat na staff sa area, paliwanag ni Leanne Bily, na namumuno sa human resources department ng Russell Inn.

Noong una, nag-hire ang kompanya sa pamamagitan ng temporary foreign workers program. Ngunit sinabi ni Bily na ang mga hires na iyon ay usually nasa short-term contracts at umuuwi rin sa kanilang bansa pagkatapos, kaya kinalaunan nakipag-ugnayan sila sa provincial nominee program (bagong window) ng Manitoba para magdala ng mga tao sa Russell sa ganitong paraan.

Maaaring mahirap i-retain ang newcomers sa isang rural area, kaya inisponsoran nila ang mga pamilya ng newcomers na sumama sa kanila, para mas manatili sila sa lugar, ani Bily.

Napansin namin na kapag kasama nila ang kanilang pamilya, siyempre mas masaya sila at kailangan din ng trabaho ng mga kapamilya nila, aniya.

Kaya naisip namin, OK, well, puwede natin isponsoran ang ilan sa mga miyembro ng kanilang pamilya na pumunta para sa trabaho? At pagkatapos makakatulong iyon na manatili sila sa Russell o sa area kaysa magpunta sa lungsod sa lalong madaling panahon.

Mula noon, nag-sponsor ang kompanya ng malapit sa 200 katao na mag-migrate sa Canada para magtrabaho para sa kanila, karamihan ay galing sa Pilipinas. Marami sa kanila ang hindi na umalis.

Nagkaroon ito ng significant impact sa diversity sa komunidad. Ipinakita ng census data mula 2016 (bagong window) na ang Tagalog ang pinakakaraniwang ginagamit na wika sa bayan bukod sa Ingles at Pranses. Ang bayan ay may sariling asosasyon ng mga Pilipino.

Si Jerry Pestano ang isa sa mga taong nagdesisyon na manatili — bagama’t hindi niya inaasahan ito.

Lumipat si Jerry Pestano sa Russell, Manitoba, noong 2013 para magtrabaho sa Tim Hortons, na pinapatakbo ng Russell Inn. Ngayon, nagbi-bake na siya ng custom cakes mula sa kanyang tahanan full-time. Litrato: Jerry Pestano

Lumipat si Pestano sa Russell noong 2013 para magtrabaho sa Tim Hortons sa naturang bayan, na pagmamay-ari ng Russell Inn.

Ngayon, mayroon na siyang umuunlad na cake business, Keyk Co, at gumagawa ng custom cakes para sa mga event, at macaroons.

Ginawa ni Pestano ang cake na ito na inilalarawan ang wooden arches sa Main Street ng bayan ng Russell. Litrato: Jerry Pestano

Ipinanganak sa Pilipinas, nagtatrabaho siya sa London, England, bago pumunta sa Canada.

Ang lumipat mula sa isa sa pinakamalaking lungsod sa mundo sa rural community ay isang culture shock, aniya.

Noong una akong dumating dito, pakiramdam ko … hindi ako magtatagumpay dito, aniya.

Sobrang tahimik ng lugar. Ibang-iba sa nakasanayan ko noong nasa England ako at back home sa Pilipinas.

Pero sa paglipas ng panahon, napamahal na siya sa small-town life. Nang sumunod ang kanyang asawa at mga anak na lalaki pagkalipas ng isang taon, nagdesisyon sila na ito ay isang magandang lugar para sa kanilang lumalaking pamilya na mag-settle down.

Sinabi niya na naa-appreciate nila na kakilala nila halos lahat ng tao sa komunidad, at gusto nila ang pakiramdam na dala ng kaligtasan.

Kaya sa palagay ko mananatili kami dito sa loob ng mahabang panahon.

Isang artikulo ni Sarah Petz (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.