[Ulat] Sining paraan ng ilang Pinoy para lumaya sa negatibong epekto ng pandemya

Nagdadala si Frank Cruzet ng kanyang obra sa klase para pag-aralan at matuto ang kanyang mga estudyante. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Abala tuwing araw ng Miyerkules ang master painter na si Frank Cruzet sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante sa klase sa pagpipinta. Lahat itinuturo 'pag meron silang problema, paano ba paggawa ng kulay, mixing, pagtangan ng brush, paghawak ng brush pataas.. lahat ng alam ko, sabi ni Frank.

Gumagamit ng makulay na acryllic sa pagsasanay sa pagpipinta ang mga estudyante para makakaguhit. Ang pagpipinta ay isang uri ng sining na limang dekada ng niyakap ni Frank. Medium na ginagamit hindi oil, kasi ang oil ay toxic chemical maliban kapag nasa location scouting [outdoor] kami, kaya [dito] sa loob ang gamit acryllic, aniya.

Nagtutulungan sa teknik ng pagpipinta ang mga kalahok para malinang ang kanilang kakayahan. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Sa ngayon, umaabot sa labing-walo na ang salitan na uma-attend at dumadami pa ang mga Pilipino na nakikibahagi sa lingguhang klase sa sining.

Naengganyo ang retired nurse na si Angie Berlin para dalasan ang kanyang pagsasanay. Kasi noong COVID parang na-stuck ka lang sa bahay and then hindi mo na-express ang sarili mo. 'Yung ano mo ... fear, stress, mga problema. There is nobody na mag-assist sa 'yo, support, pagbabahagi ni Angie.

Masaya si Angie Berlin at naipapahayag niya ang kanyang saloobin at ang pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagpipinta. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Samantala with this art class na-e-express ko 'yung hidden fears at saka 'yung talent mo sometimes [kasi] sa bahay hindi mo nagagamit. Tapos 'yung mixing ng mga kulay na-express especially [kapag] 'yung winter nami-miss mo, 'yung spring ... summer ... na para bang kapag nagpipinta ka para bang nasa labas ka. Para kang nasa plasa. Naaamoy mo ang mga bulaklak. You can feel the wind, alam mo 'yun? Ganun 'yung nakikita mo 'pag nag-paint ka, dagdag ni Angie.

Na-enjoy ni Angie ang kanyang klase. Habang tumatagal gumagaling ka sa painting. You want to find out how to mix colours. You want to find out what kind of materials you have to use. What kind of canvas as you progress? Parang gusto mo na nag-improve ka at saka humihingi ka ng advice. At tinitingnan mo ang classmates mo kung ano ang kanilang style of painting. Natututo ka sa kanila.

Sinabi ni Frank na magandang tuklasin, subukan at linangin ang interes sa sining ng pagpipinta na isang magandang paraan para takasan ang stress lalo ngayong may pandemya. "So relaxing. 'Pag nag-paint ka wala kang iniisip na kahit pa bagsakan ng bomba diyan o ano. Ang konsentrasyon mo nasa ginagawa mo. Gusto mo matapos ang ginagawa mong painting. Kaya ang mind mo malinaw na malinaw at saka masaya ka. Wala kang ibang iniintindi na problema kundi ang ginagawa mo. Gusto mo makita ang creation mo. At saka being creative you can explore everything,” paliwanag ni Frank sa pagpipinta.

Nagtatagpo sa Filipino Centre Toronto ang grupo mula alas-onse ng umaga hanggang alas-tres ng hapon tuwing Miyerkules.

Nag-umpisa ang klase sa pagpipinta noong 2019 pero natigil ito ng kumalat ang coronavirus hanggang sa nagka-pandemya. Muling nagsama-sama ang grupo noong niluwagan na ang mga paghihigpit dahil sa COVID-19.

Sa ngayon, muli itong nagbukas para sa sinuman na nagnanais mahanap at linangin ang kakayahan sa sining ng pagpipinta.

Bukod sa pagpipinta ay naging mas malapit sa bawat isa ang lumalaking samahan. Bukod kasi sa kwentuhan tuwing meryenda ay nakagawian nila na pagsaluhan ang kani-kanilang mga baon na pagkain tuwing tanghalian. Every Wednesday inuman ng kape, kainan, kwentuhan at pag-uwi may ulam ka pa kasi 'yung dala nila ayaw kung iiwan kasi pag-uwi pinapadala ko sa kanila ang mga pagkain, natatawang ikinuwento ni Frank.

Si Jose Joey Baking ang may-ari at publisher ng Little Manila Confidential na binuksan noong 1999. Ang LM Confidential ay isang pahayagan na umiikot mula sa bahagi ng Mississauga hanggang sa bahagi ng Scarborough sa Greater Toronto Area. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Kaya naman masaya rin ang publisher na si Joey Baking sa kanyang pakikilahok kahit bihira siyang nagpipinta at isang kamera ang lagi niyang dala-dala. It's the social factor na makalabas ka at makakita at para magawang makipagkita sa ibang tao, it's a big relief mentally and emotionally after being told to stay home during the pandemic. At sa pakikipagkita sa mga tao, socialize, pakikipag-usap ... it's a big relief, sabi ni Joey. Dalawang beses na akong nakapagpinta. The second time was when we reopened here. Sabi ni Frank, 'tatlo lang tayo kaya magpinta ka na rin.' At 'yun ang pangalawa kong pinta. Pero madalas kumukuha lang ako ng litrato maya't-maya at ilagay ang mga ito sa Facebook para makita din ng mga tao.

Balak ni Frank na magbukas ng art class tuwing araw ng Sabado para sa mga bata edad 10 pataas. Pero naantala pa ito dahil na rin sa pandemya. Ang talent ay bigay ng Diyos ito, hindi pwedeng itago ito. Gusto mo 'pag nawala ka magkaroon ka ng rekord na 'yong talent na binigay sa 'yo ng Diyos pinamigay mo sa ibang tao. Para kung wala ka na may followers ka na magtutuloy ng project mo, sabi ni Frank. "I am a community man. Ako ay nagboboluntaryo sa mga sports at sa komunidad tulad nito."

Iniimbitahan ni Frank Cruzet ang mga interesado na makipag-ugnayan at makibahagi sa lumalaking grupo na hatid ay isang mas makulay na buhay na dala ng pagpipinta.