First Nations delegates hiniling kay Pope Francis na bawiin ang Doctrine of Discovery

Ang dalawang papal bulls na inisyu noong 1455 at 1493 ay nagbigay ng basbas ng simbahan sa pag-angkin ng mga explorer sa Africa at sa Americas.

Ang Doctrine of Discovery ay batay sa papal bulls na ito, na inisyu ni Pope Nicholas V at Pope Alexander VI.

Kung titingnan mo ang aming kasaysayan … ang nangyari mula noong dumaong sila sa aming baybayin, ay basically isang genocide, ani Gerald Antoine, Dene national chief-elect at Assembly of First Nations AFN regional chief ng Northwest Territories.

Kailangan natin itama ang mali.

Ang delegasyon ng Assembly of First Nations AFN — ang huling Indigenous group mula sa Canada na nakipagkita ng pribado sa Santo Papa ngayong linggo (bagong window) bago ang final public audience sa Biyernes — ay nanawagan sa Vatican na ibasura ang doktrina.

Ang pagkilos na ito ay pupunan ang papel ng Simbahang Katolika sa panawagan ng Truth and Reconciliation Commission sa action 49 (bagong window), na hinihikayat ang lahat ng religious at faith groups na itatwa ang mga konsepto na ginamit para bigyang-katwiran ang soberanya ng Europa sa mga lupain at mga taong Indigenous.

Legal expert sinisisi ang doktrina para sa kabiguan ng rekonsilyasyon

Ang Doctrine of Discovery ay idineklara na ang mga lupain na hawak ng Indigenous Peoples ay terra nullius — Latin para sa nobody's land.

Sinabi ni Kaluhyanu;wes Michelle Schenandoah, miyembro ng Oneida Nation, na ang batayan para sa doktrina ay ang paniniwala na ang mga hindi Kristiyano na Indigenous Peoples ay walang kaluluwa.

Dahil wala kaming kaluluwa, iyon ang nagbigay ng karapatan sa explorers na gawin ang anumang gusto nila sa Indigenous Peoples — patayin, halayin, at alipinin, aniya.

Sinabi ni Schenandoah na ang doktrina ay hinubog ang mentalidad at asal ng Western culture sa loob ng maraming siglo.

Sinabi rin niya na may direktang koneksyon sa pagitan ng doktrina at ng pagkawala at pagkamatay ng mga Indigenous na kababaihan sa Canada.

Sa maraming pre-contact Indigenous nations, aniya, ang mga kababaihan ang may final say kung paano gagamitin ang mga lupain — sila ang naging balakid sa eksplorasyon at settlement ng mga taga-Europa.

Kapag tiningnan mo kung paano trinato ng mga bansang ito ang mga Indigenous na kababaihan, nasa kailaliman tayo, ani Schenandoah. “Dahil inilagay tayo ng doktrina sa posisyon ng pagiging invisible at dispensable, kaya ganito ang naging pagtrato sa atin ng mga bansang ito.

Sino ang nagbigay sa anumang bansa o tao ng karapatan na i-claim ang dominion sa ibang bansa o tao kahit saan sa mundo?

Ang doktrina ay naging batas at naimpluwensiyahan ang Indian Act ng Canada, ang land claims at residential school system.

Northwest Territories Regional Chief Gerald Antoine, kaliwa at Phil Fontaine. Litrato: Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Sinabi ni Bruce McIvor, isang partner sa First Peoples Law sa Vancouver, na maaaring baguhin ng Santo Papa ang mga bagay sa Canada sa pamamagitan ng pagtakwil sa doktrina.

Lilikha ito ng isang impetus sa Canada para sa mga korte at gobyerno na maging seryoso tungkol sa pagtugon sa pundamental na kasinungalingan na nasa pundasyon ng non-Indigenous claims sa Indigenous lands sa Canada, aniya.

Santo Papa hinimok na 'gawin ang unang hakbang'

Sinabi ni McIvor na ang pederal gobyerno ay maaari rin magpasa ng batas na itinatakwil ang doktrina.

Kung gagawa ng unang hakbang ang Santo Papa, lilikha ito ng impetus para sa pederal na gobyerno na gawin din ang parehong bagay, aniya.

Sinabi ni McIvor na naniniwala siya na ang nananatiling impluwensya ng doktrina ang rason kung bakit patuloy na nabibigo ang rekonsilyasyon sa Canada.

Kapag naririnig natin ang salitang rekonsilyasyon, hindi nare-realize ng maraming Canadians na ini-invoke ang Doctrine of Discovery, ani McIvor.

Dahil kapag sinasabi ng mga korte … at gobyerno ang salitang rekonsilyasyon, ang ibig sabihin nila ay magkaroon ng rekonsilyasyon sa pundamental na kasinungalingan na ang colonizers ay bigla na lang sumulpot at sinakop ang Indigenous lands.

Isang artikulo ni Olivia Stefanovich (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.