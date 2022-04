Ekonomiya ng Canada bahagyang lumago sa simula ng 2022, sa kabila ng Omicron

Iniulat ng Statistics Canada na ang gross domestic product (GDP) ng bansa ay nag-expand ng 0.2 per cent noong Enero. Ito ang ikawalong straight increase in a row, pagkatapos i-revise ng data agency ang datos ng buwan ng Disyembre na may 0.1 per cent increase, mula sa pagiging flat dati.

Ang output ng goods-producing industries ay nag-expand ng 0.8 per cent sa naturang buwan, na pinangunahan ng construction. Samantala, ang service sector, ay matinding tinamaan ng mga lockdown at capacity restrictions kaugnay ng paglilimita sa pagkalat ng COVID-19.

Ang mga negosyo sa pagkain, accommodation, arts, entertainment at recreation sectors ay nakaranas din ng pagbaba ng aktibidad ng 10 per cent o higit pa noong Enero habang nanatili sa bahay ang mga tao.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang chart na nagpapakita kung paano nakabawi ang GDP ng Canada. Litrato: Source: Statistics Canada / Pete Evans

Habang ang ganitong uri ng in-person services ang sumalo ng economic pain mula nang magsimula ang pandemya, ang magandang balita ay tila nakabawi na sila pagdating ng Pebrero and beyond.

Iminumungkahi ng preliminary data na lumago ang ekonomiya ng 0.8 per cent sa naturang buwan, at pinangunahan ng manufacturing, mining, quarrying, oil at gas extraction, accommodation at food services, at construction.

Bagama’’t nagkaroon ng Omicron wave, ang ekonomiya ng Canada ay nagawang itapak ang paa nito sa gas noong Enero. At, pagsapit ng Pebrero, oras na naman para i-hit ang accelerator, sinabi ng ekonomista na si Royce Mendes ng Desjardins tungkol sa mga numero.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.