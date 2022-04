Humanda ka: Interest rates aakyat ng mas mabilis at tataas pa kaysa sa naisip natin

Habang inaasahan ng mga ekonomista na ang bangko ay dahan-dahang itataas ang rate ng kalahating dosenang beses o higit pa sa taong ito, may lumalagong pakiramdam na maaaring kailanganin ng bangko na simulang kumilos nang mas mabilis at mas dramatiko kaysa inaasahan para pigilan ang inflation, na nasa pinakamataas na level na sa isang henerasyon (bagong window).

Ang presyo sa investments na kilala bilang swaps ay ipinapahiwatig na may malaking tsansa na ang bangko ay itataas ang rate ng kalahating percentage point kapag nagpulong sa Abril, na dadalhin ang benchmark rate sa one per cent.

Sa central banks, ang pag-iingat ay isang virtue, kaya sila ay kumikilos pataas at pababa ng mabagal, sa 25-point increments, o isang quarter of a percentage point sa isang pagkakataon. Ang pagkilos ng half a percentage point sa isang pagkakataon ay senyales na ang bangko ay maaaring iniisip na kailangan ng mas agresibong aksyon.

Tila ito ang ipinapahiwatig ng deputy governor ng bangko sa San Francisco ngayong linggo, at sinabi sa mga dumalo ng isang monetary policy conference na ang pagtaas ng household debt ay nakakabahala at ang bangko ay nakahandang umaksyon forcibly upang tiyakin na ang inflation ay hindi masyadong uminit sa loob ng mahabang panahon.

Inaasahan ko na ang pace at magnitude ng interest rate increases … ay magiging aktibong parte ng aming mga deliberasyon sa aming susunod na pagdedesisyon, ani Sharon Kozicki.

Para kay Carlos Capistrán, isang ekonomista sa Bank of America, ang matapang na salita mula sa isang central banker ay isang malinaw na senyales na lahat ay puwedeng mangyari, tungkol sa pagpapababa ng inflation.

Ito ang dahilan kung bakit tinaasan niya ang kanyang rate forecast mula nang magbigay ng talumpati si Kozicki, at isinama ang hindi lang isa kundi tatlong malalaking hikes na mabilis na ipatutupad sunod-sunod. Pino-project niya ngayon na iha-hike ng central bank ng 50 points ang bawat rate sa susunod na tatlong meeting sa Abril, Hunyo at Hulyo, at susundan ito ng mas maliliit na hikes pagkatapos hanggang sa isang taon hanggang maabot ng bangko ang 3.25 per cent. Halos doble ito ng 1.75 per cent na bank rate bago ang pandemya, at kailangan mong bumalik sa taong 2008, bago ang financial crisis, upang mahanap ang huling pagkakataon na ganoon kataas ang rate.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.