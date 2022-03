Ford gov’t inilabas ang plano para ayusin ang tumataas na presyo ng bahay sa Ontario

Nagpanukala ang gobyerno ng isang batas na, in part, ay tutugon sa mga delay sa loob ng pagpaplano sa municipal level, na ipinapahiwatig na ang umiiral na approval process ay pinapabagal ang pagtatayo ng bahay at itinutulak ang presyo pataas.

Ang batas ay inilalatag ang pundasyon para sa inilarawan ng isang opisyal ng gobyerno, na sumang-ayon ang CBC News na hindi pangalanan, na isang long-term strategy upang pagtuunan ng pansin ang ugat ng problema sa pabahay sa Ontario.

Unang ipinahayag ang detalye ng plano sa isang makapal, 42 pahina na dokumento sa technical briefing ng mga reporter Miyerkules ng hapon.

Dumating ang plano matapos ilabas ng housing affordability task force na binuo ng gobyerno ang report noong nakaraang buwan na nag-alok ng 55 na rekomendasyon, kasama ang layunin na magtayo ng 1.5 milyon na bahay sa loob ng 10 taon (bagong window). Ang target ay doblehin ang kasalukuyang bilis ng bagong construction.

Sinabi ng mga opisyal ng gobyerno na ang report ng task force ay nagbibigay sa kanila ng isang long-term roadmap, ngunit marami sa mga rekomendasyon nito ay hindi naa-address ng batas ngayon, kasama ang pagbabago sa municipal zoning rules na magpapahintulot na maitayo ang mas maraming bahay bukod sa single-family homes.

Para makapagtayo ng mas maraming bahay ng mas mabilis, nirekomenda ng task force na magpatupad ang probinsya ng malawak na pagbabago sa mga siyudad. Kasama sa proposals ang pagtaas ng density sa neighbourhoods ng single-family homes, paggugol ng mas kaunting oras sa pampublikong konsultasyon sa housing projects at pagpapatupad ng mga deadline para sa housing approvals.

Habang ang mataas na presyo ng bahay ay hindi na bago sa Greater Toronto Area, ang presyo ng pagbili ng bahay sa halos lahat ng dako sa Ontario ay tumaas nang husto.

Noong 2021, ang average sale price ng mga bahay sa probinsya ay 44 porsyento na mas mataas kaysa sa nakalipas na dalawang taon, ayon sa figures (bagong window) mula sa Canadian Real Estate Association.

Ang batas ay ipinanukala ngayong Miyerkules ni Municipal Affairs and Housing Minister Steve Clark.

Ang batas ay talagang magpopokus na gawing better at smoother ang planning process at mas mabilis, ayon sa opisyal. Kasama sa batas ang measures na gagawing mas madali ang pagtatayo ng abot-kayang housing at ipreserba ang existing stock ng abot-kayang pabahay sa Ontario, dagdag pa ng opisyal.

Bagong municipal powers

Magkakaroon din ng bagong kapangyarihan ang mga munisipyo bilang parte ng paparating na batas. Sinabi ng probinsya na maaari nitong gamitin ang bagong Community Infrastructure and Housing Accelerator tool para pabilisin ang approvals sa paglikha ng non-profit housing, community centres, mga ospital, long-term care homes o iba pang katulad na proyekto.

Gayunpaman, para gawin iyon, ang mga konseho ng lungsod ay kailangan magsumite ng isang request sa housing minister na nagpapaliwanag kung bakit gusto nila ang proyekto, ano ang kailangan nila na approvals at paano kinunsulta ang publiko. Kapalit nito, ang ministro ay maaaring mag-impose ng mga kondisyon sa proyekto. Ang accelerator ay hindi maaaring gamitin sa Greenbelt land, ayon sa probinsya.

Laman din ng batas ang measures para i-streamline ang subdivision at site plan approval processes, na tumutugon sa mga elemento gaya ng walkways at parking, gayundin ang approvals para sa modular multi-unit residential buildings.

Kailangan din i-refund ng mga munisipalidad ang zoning by-law amendment fees pagkatapos ng Enero 1, 2023 kung hindi sila gagawa ng desisyon sa loob ng legislated timelines.

Sinabi rin ng probinsya na maglalaan ito ng $19 milyon sa susunod na tatlong taon para bawasan ang backlogs sa Ontario Land Tribunal and Landlord and Tenant Board.

Sinisi ni Ford ang mataas na presyo ng mga bahay in part sa mga konseho ng lungsod na mabagal ang pag-aapruba (bagong window) sa housing developments. Sa isang summit noong Enero (bagong window) kasama ang mga alkalde ng 30 pinakamalaking siyudad sa Ontario, inanunsyo niya ang $45 bilyon na pondo para i-streamline ang approvals.

Ang report ng affordability task force ay hindi nagustuhan (bagong window) ng karamihan sa mga alkalde at konseho sa probinsya, partikular sa suburban cities ng Greater Toronto Area GTA .

Maaari nitong impluwensiyahan ang willingness ng gobyerno ni Ford na magpatuloy sa mga rekomendasyon, dahil ang seats sa 905 region ay inaasahan na magiging key battlegrounds sa paparating na probinsyal na halalan at ultimately maaaring i-sway ang resulta.

Sinabi ng opisyal na ang batas ay sumasalamin sa balance sa pagitan ng inirerekomenda ng task force at ng natanggap na feedback ng gobyerno mula sa mga munisipalidad at publiko.

Ang konseho ng mga munisipalidad ay naging prangka tungkol sa pangangailangan na maging involved sa disenyo at development ng mga polisiya sa task force report, ayon sa opisyal, dagdag pa niya kinikilala ng gobyerno na kailangan nitong makipagtulungan sa mga munisipalidad para mangyari ang mga bagay.

Immediate impact hindi tiyak

Malayo sa katiyakan kung ang measures na galing sa gobyerno ngayong Miyerkules ay magkakaroon ng kahit anong short-term impact sa presyo ng pagbili ng bahay sa Ontario.

Ang mga rekomendasyon ng task force ay halos ganap na nakapokus sa pagbu-boost ng suplay ng bahay sa mga susunod na taon.

Ang ilang real estate analysts at opposition parties ay nanawagan sa gobyerno na tugunan ang demand factors na nagtutulak sa presyo pataas. Ang pinakahuling sales figures ay nagpapakita na 25 porsyento ng Ontario home purchases ay ginagawa ng mga investor na may-ari ng mahigit sa isang property (bagong window).

Noong Martes ng hapon, inanunsyo ng gobyerno ni Ford na itataas nito ang foreign buyers tax (bagong window) sa residential real estate sa 20 porsyento at papalawakin ang sakop para mag-apply sa buong probinsya.

Ang non-resident speculation tax ng Ontario ay ipinakilala noong 2017 ng dating Liberal na gobyerno ni Kathleen Wynne sa isang panahon kung saan ang mga presyo ng bahay ay lubos na tumaas. Nagkaroon ito ng significant impact, bumaba ang presyo noong 2018 (bagong window).

Ang tax rate ay dating 15 porsyento sa purchases na ginawa ng non-resident buyers ng mga bahay sa Greater Toronto Area GTA at sa southern Ontario na nagsi-stretch mula Peterborough hanggang Barrie, Waterloo at Niagara Peninsula.

Ang bagong 20 per cent rate at ang aplikasyon nito sa buong probinsya ay naging epektibo kaagad.

Ang Opposition New Democrat at Green parties ay nagpopropose ng dagdag na speculation taxes gayundin ng isang vacancy tax para subukan na pahinain ang demand mula sa investors na hindi naman nakatira sa mga bahay na kanilang binibili.

Ang gobyerno ay nagkaroon ng apat na taon at sa wakas nadiskubre nila na mayroong housing crisis, sabi ni New Democratic Party NDP Leader Andrea Horwath sa isang news conference tungkol sa housing noong nakaraang linggo sa Stratford.

Ibinasura ni Horwath ang mga rekomendasyon ng task force bilang pretty much isang side lang ng coin dahil sa kanilang pagpopokus sa suplay ng market housing.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Mike Crawley at sa The Canadian Press