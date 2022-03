Kalubhaan ng COVID hihina sa paglipas ng panahon habang nagpoprogreso ang pandemya: WHO

Base sa nalalaman natin ngayon, ang mas likely scenario ay ang COVID-19 virus ay patuloy na mag-e-evolve, ngunit ang kalubhaan ng sakit na sanhi nito ay mababawasan sa paglipas ng panahon habang ang immunity ay tumataas dahil sa pagbabakuna at impeksyon, ani Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa isang briefing ngayong Miyerkules.

Gayunpman, nagbabala ang pinuno ng World Health Organization WHO na ang periodic spikes sa mga kaso at kamatayan ay maaaring mangyari kapag humina na ang immunity, na maaaring mag-require ng periodic boosting para sa mga vulnerable na populasyon.

Nagsalita tungkol sa dalawa pang potensyal na scenario, sinabi ni Tedros na susulpot ang mas mahinang variants at ang boosters o mga bagong pormulasyon ng mga bakuna ay hindi na kakailanganin, o ang isang mas mabagsik na variant ay susulpot at ang proteksyon mula sa bakuna o impeksyon ay mas mabilis na hihina.

Ang updated Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan (bagong window) ay inilatag ang strategic adjustments na kailangang gawin ng bawat bansa para tugunan ang drivers ng SARS-CoV-2 transmission, bawasan ang epekto ng COVID-19 at tapusin ang global emergency.

Ito ang ikatlong Strategic Preparedness, Readiness and Response Plan na inilabas ng World Health Organization WHO at marahil ang magiging huli, ani Tedros.

Ang unang report ay inilabas noong Pebrero 2020, sa simula ng pandemya.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.