Prime Minister Justin Trudeau bibisitahin ang Williams Lake First Nation

Naka-iskedyul na bisitahin ni Prime Minister Justin Trudeau at ng Minister of Indigenous-Crown Relations ng Canada ang Williams Lake First Nation ngayong Miyerkules para pag-usapan ang recent findings ng nasyon sa site ng dating residential school at makinig sa mga survivor.

Noong Enero, inanunsyo ng Williams Lake First Nation ang 93 sites ng "potential human burials" na na-identify malapit sa dating St. Joseph’s Mission residential school. 14 lang mula sa 470 ektaryang lupain ang na-search noong panahon na iyon.

Nagpapasalamat kami na ang Prime Minister ay naglaan ng panahon para bisitahin ang Williams Lake First Nation, ani Chief Willie Sellars sa isang pahayag.

Williams Lake First Nation Chief Willie Sellars Litrato: Laureen Carruthers

Ang pagbisita ay matagal nang inaabangan, at marami kaming dapat pagdiskusyonan tungkol sa imbestigasyon sa St. Joseph's Mission, ang papel ng Gobyerno ng Canada sa residential school investigations, at ang commitment ng Canada sa mga layunin ng rekonsilyasyon.

Sinabi ni Indigenous-Crown Relations Minister Marc Miller na binibisita niya rin ang ibang First Nations communities na nagsasagawa ng searches sa dating residential school grounds para mapakinggan ang survivors.

Tiyak na makikita natin ang mas marami pang discoveries, at sa palagay ko ang Canada ay emotionally ready para sa susunod na wave ng discoveries na hindi maiiwasang matagpuan, sinabi niya kay The Early Edition host Stephen Quinn.

Ito ang katotohanan para sa Indigenous people … at para rin sa natitirang bahagi ng bansa na marahil ay hindi kasing aware ng nararapat tungkol sa realidad ng Canada.

Tinanggihan ng Tŝilhqot'in Nation ang imbitasyon

Bagama’t ang mga miyembro ay inimbitahan para dumalo sa pagbisita ng Prime Minister ngayong araw, sinabi ng Tŝilhqot'in Nation na hindi sila magpapadala ng mga kinatawan.

Sinabi ni Tl'etinqox Chief Joe Alphonse na ilang beses silang humiling ng isang mas inclusive at mas magalang na approach sa imbestigasyon ng naturang lugar.

May kailangan gawin sa site, ngunit hindi ito kayang i-handle ng isang komunidad lamang, aniya.

Ito ay sagradong lugar as far as we’re concerned dahil sa bilang ng mga katawan na naroroon.

Sinabi niya na sa ngayon, siya at ang kanyang nasyon ay hindi involved sa site search maliban sa imbitasyon sa occasional update meetings.

Iminungkahi ng Tŝilhqot'in Nation na bumuo ng isang komite kasama ang mga kinatawan mula sa lahat ng komunidad na ang mga tao ay pumasok sa St. Joseph's Mission, para maisagawa ang imbestigasyon sa isang paraan na nirerespeto ang values ng bawat indibidwal na nasyon.

Ang St. Joseph's Mission Residential School, na nasa gitna ng Williams Lake First Nation community, ay binuwag 26 taon na ang nakalipas. Litrato: Indian Residential School Resources

Ito ang aming parte para protektahan ang aming mga ninuno, ang Tŝilhqot'in way of doing things. Pinaparangalan at iginagalang namin ang ibang nasyon at ang kanilang protocols, at ang hinihiling lang namin ay mabigyan ng konsiderasyon at maprotektahan din, ani Alphonse.

Mahigit 150,000 na bata ang pumasok sa residential schools sa Canada mula 1830s hanggang sa pagsasara ng huling eskuwelahan noong 1997, at ayon sa National Centre for Truth and Reconciliation, humigit-kumulang 4,100 na mga bata ang namatay sa mga eskuwelahan, ngunit marahil mas mataas pa ang bilang kaysa roon.

Panoorin ng live ang pagbisita ni Trudeau sa naturang nasyon:

Available ang suporta para sa sinumang naapektuhan ng kanilang karanasan sa residential schools at sa mga taong na-trigger ng mga report ukol dito.

Ang national Indian Residential School Crisis Line ay sinet up para magbigay ng suporta sa residential school survivors at sa iba pang naapektuhan. Maaaring ma-access ng mga tao ang emotional at crisis referral kapag tumawag sila sa 24-hour national crisis line: 1-866-925-4419.

Bahagi ng artikulo ni Courtney Dickson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.