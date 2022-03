Five-Dollarama? Plano ng retailer na magbenta ng ilang items na hanggang $5

Sa quarterly results nito ngayong Miyerkules, ang popular na cost-conscious Montreal-based retailer na Dollarama ay ipinakita na hindi ito immune sa inflationary pressures na nararamdaman sa bawat parte ng ekonomiya ngayon. Ipinahayag ng retailer na plano nitong magbenta ng ilang items na nagkakahalaga ng hanggang $5.

Sa kasalukuyan, ang pinakamahal na item na ibinebenta ng retail chain ay nagkakahalaga ng $4, at karamihan ay mas mura kaysa rito.

Pahihintulutan nito ang korporasyon na i-maintain at i-enhance ang malawak na product assortment at compelling value, sabi ng kompanya.

Ang kompanya, na may 1,421 stores sa buong Canada, ay sinabi na habang ang Omicron variant ng novel coronavirus ay tinamaan ang kanilang negosyo noong busy holiday shopping season, sa kabuuan naging maayos pa rin ang benta ng kompanya, nagkaroon ito ng sales na $1.22 bilyon — mas mataas ng $1.1 bilyon sa parehong panahon noong nakaraang taon, at nagkaroon ng quarterly profit na $220 milyon, mas mataas mula sa $173 milyon noong 2021.

Nakamit ito habang nina-navigate ang ebb at flow ng epekto ng pandemya sa retailers at consumer shopping patterns at sa konteksto ng supply chain at inflationary pressures, sabi ni Neil Rossy, presidente at CEO ng Dollarama, sa isang pahayag.

Sa mga darating na buwan sinabi ng kompanya na dapat asahan ang benepisyo mula sa isang positibong sales environment kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Gayunpaman, nagbabala ito na ang supply chain at iba pang inflationary pressures ay mas mararamdaman ngayong taon.

Habang ang kompanya ay nakinabang mula sa pagbubukas ng 24 na bagong tindahan sa quarter na ito, ang existing stores ay nakitaan din ng mas mataas na sales, ang parehong stores ay nagtala ng 5.7 per cent na sales growth sa buong chain.

Sinabi ng kompanya na ang total volume ng mga transaksyon ay tumaas ng mahigit 10 porsyento sa quarter na ito, kahit na ang average customer bill ay lumiit ng apat na porsyento. Ipinapahiwatig nito na ang customers ay mas madalas mag-shopping ngunit mas kaunti ang binibili sa bawat pagbisita sa tindahan.

Ang malakas na financial performance ang nagbigay sa chain ng kumpiyansa para taasan ang dibidendo ng shareholders ng 10 porsyento. Simula ngayon, ang kompanya ay magbabayad ng 5.53 cents per share. Mas mataas mula sa dating 5.03 cents per share.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press