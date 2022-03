Inuit lider sinabing bukas ang Vatican Museums sa pagsauli ng Indigenous artifacts

Panoorin ang ulat:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ayon sa pinakahuling report ng CBC News, ibinalita ng lider ng Inuit delegation na sinabihan siya ng curator ng Ethnological Museum na ang Vatican ay bukas sa pagsauli ng mahalagang cultural belongings na ito na nasa kanilang possession.

Nakipagkita si Natan Obed, presidente ng Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), kay Father Nicola Mapelli ng ilang oras sa request ni Obed matapos bisitahin ang mga museo, kasama ang Sistine Chapel at ang ilang Indigenous cultural items mula sa Canada sa bagong Anima Mundi exhibit (bagong window) na hindi pa bukas sa publiko.

Ang curator ay bukas sa anumang scenario na ipopropose namin, kabilang ang repatriation, ani Obed.

Nothing is off the table, sinabi nila sa amin.

Ang mga delegado ay bahagya lamang nasilip ang koleksyon ng Vatican ng Indigenous pieces, kabilang ang isang bihirang kayak na isang siglo na ang tanda mula sa Inuvialuit (bagong window) sa Western Arctic.

Ang delegasyon ay binubuo ng 65 elders, Indigenous leaders at kabataan na makikipagkita kay Pope Francis ngayong linggo sa Vatican. Umaasa sila na hihingi ng tawad ang Santo Papa para sa papel na ginampanan ng Simbahang Katolika sa pagpapatakbo ng residential schools.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Ang huling residential school ay nagsara sa Saskatchewan noong 1996.

Basahin ang pinakahuling istorya rito. (bagong window)

Isang bidyo ng The National na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Olivia Stefanovich (bagong window) ng CBC News