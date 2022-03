Mapagkakatiwalaan ba si Putin na tuparin ang tigil-putukan? Duda ang mga Ukrainian

Ang mga border ng Russia ay puno ng hindi naresolba o natigil na mga labanan — mula sa Crimea hanggang sa Donbas regions ng Ukraine patungo sa Abkhazia at South Ossetia provinces ng Georgia. Lahat ay halimbawa ng paglusob ng Kremlin o pagpapadala ng mga sundalo at pagkatapos hindi na sila aalis. Ang tigil-putukan na naglalayong patigilin ang military advances ng Russia ay naging permanente, at mabigat na pinapaboran ang Russia.

Kaya ngayon, kahit na dumadami ang mga namamatay at nasusugatan na sibilyan, maraming Ukrainians ang tutol sa isang ceasefire sa Russia habang patuloy pa rin na inookupahan ng mga sundalong Ruso ang teritoryo ng Ukraine.

PANOORIN | Pagdududa sa pangako ng Russia na i-scale back ang mga pag-atake sa Kyiv:

Ayaw ng Ukraine ang ganitong scenario, at iyan ang dahilan kung bakit ang majority ay naniniwala na hindi dapat magkaroon ng ceasefire maliban na lang kung aalis ang Russia, ani Orysia Lutsevych, manager ng Ukraine Forum sa Chatham House, isang British foreign policy think-tank sa London.

Kung may isang tactical pause o isang tigil-putukan o isang labanan na huminto dahil nagdesisyon ang Russia na ayaw na nitong lumaban, ang Russia ay magre-regroup at aatake muli sa susunod na isa o dalawang taon, sinabi ni Lutsevych, orihinal na nagmula sa Lviv, Ukraine, sa CBC News sa isang interbyu.

Noong Martes, ang mga Russian at Ukrainian negotiator ay umalis sa pinakahuling round ng peace talks sa Turkey sa tila isang upbeat note, ipinapahiwatig ng parehong panig na nagkaroon ng progreso. Ang talks ay inaasahan na ipagpapatuloy ngayong Miyerkules.

Sisimulan ng Russia na alisin ang militar na puwersa sa paligid ng Kyiv capital, ganundin sa hilagang lungsod ng Chernihiv, para madagdagan ang tiwala sa isa’t-isa at lumikha ng mga kondisyon para umabante ang mga negosasyon, ayon sa isang top Russian official.

Para sa parte nito, sinabi ng Ukraine na iiwan muna ng bansa ang pinagtatalunang isyu sa status ng Crimean Peninsula — na kinuha ng Russia noong 2014 — para sa isa pang round ng mga diskusyon na maaaring abutin ng 15 taon, at epektibong iniwasan ang tanong.

Nilatag ng mga negotiator ni President Volodymyr Zelensky ang isang scenario kung saan ang Ukraine ay mananatiling neutral, hindi magho-host ng mga dayuhang militar sa lupain nito at hindi sasali sa Western military alliance na North Atlantic Treaty Organization NATO . Sa halip, gagarantiyahan ang seguridad ng Ukraine sa pamamagitan ng serye ng bilateral treaties sa Western nations, na posibleng kasama ang Canada. Nanawagan ang Ukrainian proposal sa Russia na huwag harangin ang mithiin nito na sumali sa European Union.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.