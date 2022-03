[Ulat] Pinoy newcomer sa Canada nilalabanan ang sakit na leukemia

Kailangan salinan ng dugo si Herbert habang nagpapatuloy ang kanyang pagpapagamot. Litrato: G. Olavario

Napag-alaman na si Herbert ay may kanser sa dugo noong Enero 2022.

Magkasama na tutuparin ang pangarap

Pebrero 2021 nang nagpunta si Herbert para sundan ang asawa na si Giselle sa Canada. Nag-aaral ang kanyang asawa sa probinsya ng Ontario bilang international student.

Halos mag-isang taon na nakatira sa Toronto ang pamilya habang hindi pa nagbubukas ang in-person class ni Giselle sa kanyang eskwelahan na nasa lungsod ng London.

Hindi nagtagal ay nakahanap ng trabaho si Herbert bilang heavy equipment operator para maitaguyod ang pangangailangan ng pamilya.

Makalipas ang ilang buwan may napansin si Giselle sa katawan ng kanyang mister. “Noong dumating siya mataba siya, tama lang, tapos biglang dahan-dahan na bumagsak ang katawan niya,” ani Giselle. “Dumating siya mga Pebrero, siguro noong mga May … June, July ... dahan-dahan bumabagsak ang katawan niya.”

Hindi na pinansin ng mag-asawa ang pagbaba ng timbang ni Herbert sa paniwalang walang masamang nangyayari sa kanyang kalusugan.

Noong Disyembre 2021 magkakasabay na dumating sa Canada ang tatlo nilang anak at muling nabuo ang kanilang pamilya.

Masaya ang pamilya Olavario na magkasamang ipinagdiwang ang pasko. Sina Giselle at Herbert ay muling nakapiling ang mga anak na edad 21, 14 at 11 taong gulang. Litrato: G.Olavario

Dumating ang pagsubok

Buwan ng Disyembre 2021 ng parehong nagpositibo sa COVID-19 sina Giselle at Herbert. Nakarekober ang asawa na si Giselle pero natigil sa trabaho si Herbert at nagtuloy-tuloy ang dinaramdam sa katawan.

Sa pagtatapos ng taon lumipat sa London ang buong pamilya mula sa Toronto dahil sa inaasahan na pag-uumpisa ng in-person class ni Giselle sa eskwelahan. Ang pagod at puyat iniinda na ni Herbert ang nararamdaman sa katawan. “Parang normal na sakit ng katawan tapos ubo ako ng ubo kasi noong 31st December ng gabi [naghakot] naglilipat kami. Parang sa sobrang pagod tapos 5 o'clock eh kailangan ko pa ibalik ang truck tapos anong oras na kami natapos,” sabi ni Herbert.

Nais mapatingnan ng pamilya sa doktor si Herbert noong Enero pero hirap sila lalo’t may pandemya. Pinoproblema din ng pamilya ang walang katiyakan kung sasagutin ng Ontario Health Insurance Plan (OHIP) ang gastos sa gamutan dahil sa katayuan sa trabaho ni Herbert.

Naglakas-loob ang mag-asawa na magpunta sa emergency room ng isang ospital. Lage niya sinasabi tawag ka na sa 911 hindi na ako makahinga. Pagpunta namin ng emergency [room] siguro mga tanghali ‘yun tapos madaling araw na kami nakauwi. Lahat ng test nakuha niya, sabi ni Giselle.

Na-diagnose sa sakit na Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) (bagong window) si Herbert. Isang uri ng kanser sa dugo na nakamamatay kapag hindi naagapan ng gamutan. “Sinasabi na advance ang stage ng asawa ko. Hindi siya ‘watch and wait’ so advance na agad siya. So kailangan niya mag-chemo (chemotherapy),” ani Giselle.

Mapapansin sa katawan ni Herbert na lumalaki ang kulani sa kanyang batok, leeg at sa maselang bahagi ng katawan. Pero sa harap ng pagsubok hindi siya pinanghinaan ng loob. “Ang sinabi niya [doktor] lang bawal ang grapefruit ... mga maaasim. [Kaya] siyempre hindi [ako] malilimitahan sa pagkain [kaya] lalakas talaga ako,” tiwalang sabi ni Herbert.

Sinasalinan ng dugo si Herbert para tulungan ang kanyang katawan na labanan ang sakit. Litrato: G. Olavario

Kapos sa pondo ang pamilya kaya umabot sa halos isang buwan pa bago nabili ang kinakailangang maiinom na gamot ni Herbert.

Naghihintay pa ang pamilya sa posibleng tulong para sa gamutan ni Herbert mula sa ilang tanggapan na kanilang nilalapitan. Higit na pinoproblema ngayon ng pamilya ang gamutan kay Herbert sa buwan ng Abril.

Humihiling ng tulong ngayon ang pamilya para kay Herbert. Isang GoFundMe page (bagong window) ang binuksan para sa mga nais magpaabot ng tulong para sa kanyang gamutan.

Makokontak si Giselle Olavaria sa mga numero 647-450-0412 para sa pagpapaabot ng tulong.