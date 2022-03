Canada inilabas ang plano para bawasan ng 40% ang carbon emissions pagsapit ng 2030

Isa itong plano na nakasalalay sa malalim na cuts sa mga sektor ng elektrisidad, langis, gas at transportasyon.

Upang mabawasan ang emissions ng 40 hanggang 45 porsyento na mababa sa 2005 levels pagsapit ng 2030, inanunsyo ng pederal na gobyerno ang $9.1 bilyon na bagong investments na ibu-boost ang incentives para sa zero-emission vehicles (ZEVs), pagagandahin ang tax breaks para sa mga kompanya sa fossil fuels sector na tatanggapin ang carbon capture, utilization and storage (CCUS) technology, at gagawing mas malinis ang electricity grid ng Canada.

Nang magsalita sa isang event sa Vancouver, tinawag ni Prime Minister Justin Trudeau ang ulat na pinaka-bold at pinaka-espisipikong hakbang ng gobyerno ngayon. Ito ay ambisyoso at ito ay makakamit.

Ang ulat, na pinamagatang 2030 Emissions Reduction Plan: Canada's Next Steps for Clean Air and a Strong Economy, ay sinasabi na ang umiiral na carbon pricing regime ay mananatili bilang pundasyon ng climate plan ng Canada. Ang carbon price ay nakatakdang tumaas mula sa kasalukuyang level na $50 per tonne of emissions sa $170 pagsapit ng 2030 upang itulak ang consumers sa mas malinis na energy sources.

Upang mapreserba ang carbon levy pagkatapos ng susunod na pagbabago sa gobyerno, sinabi sa ulat na ang Canada ay nag-e-explore ng legislative approaches para suportahan ang durable price sa carbon pollution. Ang Canada ay maaari rin i-adopt ang border carbon adjustment, na magpapataw ng taripa sa mga import mula sa mga hurisdiksyon na wala pang presyo sa carbon,” ayon sa ulat.

Ang tanging pinakamalaki na contributor sa greenhouse gas emissions sa Canada ay ang sektor ng langis at gas. Noong 2019, nag-account ang sektor para sa 26 porsyento ng national emissions, o humigit-kumulang 191 megatonnes. Ayon sa plano na inilabas ngayong Martes, nais makita ng pederal na gobyerno na bumaba ang bilang na iyon sa 110 megatonnes sa pagtatapos ng dekada.

Gaya ng inanunsyo ni Trudeau sa COP26 sa Glasgow noong taglagas, malapit nang ipatupad ng gobyerno ang hard cap sa emissions — ibig sabihin kung ang mga kompanya ay gustong maglabas ng mas maraming fossil fuels sa susunod na mga dekada, kailangan nila itong gawin na may lubos na mababang emissions intensity.

Canada all-in sa carbon capture

Para matupad ang ganito kalaking reduction — pino-project ng gobyerno ang 42 porsyento na cut mula sa kasalukuyang levels sa loob ng walong taon — tinanggap ng Canada ang CCUS, isang proseso na nagka-capture at ginagamit muli o nagtatabi ng carbon dioxide emissions.

Ang teknolohiya na ito ay nagamit na, na may kaunting tagumpay, sa Saskatchewan at sa iba pang lugar. Sinabi ng pederal na gobyerno na nais nitong makita ang teknolohiya na i-deploy ng mas malawak upang mabawasan ang emissions intensity sa oil patch ng Alberta at sa iba pang oil-producing regions.

Ang headquarters ng SaskPower sa lungsod ng Regina (archives). Litrato: Radio-Canada / Philippe Moulier

Para himukin ang paggamit ng CCUS, sinabi ng gobyerno na iro-roll out nito ang isang substantial na bagong investment tax credit. Hindi sinama sa plano na inilabas ngayong araw ang anumang detalye kung paano isa-structure ang insentibo.

Bukod sa parating na tax credit, hinihikayat ng gobyerno ang mga kompanya ng langis at gas — marami sa kanila ang may bagong flush ng cash salamat sa tumataas na presyo ng fossil fuels — para maglaan ng mas maraming pera sa emission reduction projects.

Ulat nanawagan sa oilpatch na gawin ang kanilang ‘fair share’

Ang industriya na nagdebelop ng malikhaing paraan upang mag-extract ng langis mula sa lupa ay may kapasidad na habulin ang mga bagong teknolohiya para gawing mas cleaner and greener ang buong proseso, ayon sa ulat.

Ang industriya ng langis at gas ng Canada ay kasalukuyang nagdi-generate ng record cash flow. Kung made-deploy strategically, ang mga pondo na ito ay maaaring i-enhance ang competitiveness at i-enable ang sektor na gawin ang kanilang fair share sa pagko-contribute sa climate goals ng bansa, sinabi sa report.

Upang mas lalong limitahan ang pag-unlad sa sektor, sinabi ng pederal na gobyerno na tatanggalin nito ang lahat ng inefficient fossil fuel subsidies at magdedebelop ng plano na i-phase out ang financing para sa fossil fuel sector, kasama ang federal Crown corporations. Ito ay epektibong tatanggalin ang source ng financing para sa mga kompanya na nais mag-expand.

Sinabi ni Trudeau na ang "big oil lobbyists have had their time on the field." Litrato: CBC / Kyle Bakx

Dahil daan-daang libong tao ang direkta o hindi direktang nagtatrabaho sa sektor ng enerhiya na kinakaharap ang isang 'di tiyak na kinabukasan sa ilalim ng mas maraming constrained conditions na ito, sinabi ng pederal na gobyerno na gagawa ito ng isang just transition plan para ang displaced workers ay makaya na maging matagumpay sa isang low-carbon na ekonomiya.

Ang federal money ay ididirekta sa tinatawag na bagong futures fund sa Alberta, Saskatchewan at Newfoundland and Labrador para tulungan ang mga manggagawa sa mga sektor na mag-upgrade o makakuha ng bagong skills para marating ang leading edge ng zero carbon industry.

Ipinahiwatig ng ulat na ang ilang displaced oil at gas workers ay maaari rin humanap ng trabaho sa emerging industries tulad ng low-carbon hydrogen.

Ang isang hydrogen production facility na gumagamit ng carbon capture technology ay hindi masyadong mag-iiba mula sa kasalukuyang refinery — at totoo rin ito para sa isang biofuels plant, ayon sa ulat.

Sinabi ni Trudeau na ang big oil lobbyists have had their time on the field, at ngayon ay nakasalalay na sa mga manggagawa at inhinyero na gumawa ng mga solusyon upang i-chart ang isang daan pasulong para sa industriya.

Zero-emissions vehicles

Ang pangalawang pinakamalaking source ng emissions ay ang sektor ng transportasyon. Ayon sa datos mula sa pinakahuling National Inventory Report, ang emissions mula sa transportasyon ay 186 megatonnes noong 2018, na nag-account para sa 25 porsyento ng total emissions sa Canada. Nais makita ng gobyerno na bumaba ito sa 143 megatonnes pagsapit ng 2030.

Para makamit ang layunin na ito, pinopropose ng gobyerno ang mas agresibong aksyon para kumbinsihin ang mas maraming tao na lumipat sa ZEVs — zero-emissions vehicles na hindi naglalabas ng exhaust gas o iba pang pollutants.

Sinabi ng gobyerno na gagastos ito ng $1.7 bilyon para i-extend ang umiiral na mga insentibo na nag-aalok ng credits sa mga tao na bibili ng zero-emissions cars at trucks. Ang paparating na federal budget ay magbibigay ng mas maraming detalye sa disenyo ng programa, saad sa ulat.

Ima-mandate ng gobyerno na ang 20 porsyento ng lahat ng bagong light-duty vehicles sales sa Canada ay maging zero-emissions vehicles ZEVs pagsapit ng 2026 — isang mabilis na turnaround sa isang bansa na ang overwhelming majority ng mga bagong kotse na ibinebenta ay meron pa ring internal combustion engines. Ayon sa market research firm na IHS Markit, ang zero-emissions vehicles ZEV share ng light-duty vehicles sales sa Canada ay 5.6 porsyento lamang noong 2021.

Ididikta ng federal mandate na at least 60 per cent ng lahat ng bagong sasakyan na naibenta sa 2030 ay maging zero-emissions vehicles ZEVs , bago tumaas sa 100 per cent sa 2035. Sa ilalim ng planong ito, ang Canadians ay hindi na makakabili ng isang bagong internal combustion engine car o truck sa kalagitnaan ng susunod na dekada.

Isang electric vehicle na nasa charging station sa Windsor, Ontario (archives). Litrato: Darrin Di Carlo/CBC

Sa tumataas na consumer demand para sa zero-emissions vehicles ZEVs , at exciting na mga bagong produkto na inaalok ng parehong tradisyonal at bagong manufacturers, ang mundo ay nalalapit na sa isang tipping point. Ang global electric car stock ay umabot sa 10 milyon noong 2020 at ang trend line ay nagku-curve pataas para sa 2021, saad sa ulat.

Ang transition ay magre-require ng isang dramatic expansion ng zero-emissions vehicles ZEV charging station infrastructure. Nangako ang gobyerno ng $400 milyon na bagong pondo para makatulong sa pagdadagdag ng 50,000 chargers sa network ng Canada. Ang Canada Infrastructure Bank, ang pederal na kawani na sumusuporta sa revenue-generating infrastructure projects na nasa interes ng publiko sa pamamagitan ng public-private partnerships, ay gagastos din ng $500 milyon sa large-scale na zero-emissions vehicles ZEV charging at refueling infrastructure.

Nais din ng gobyerno na itulak ang emissions reductions sa medium- and heavy-duty vehicles, na mas mabagal ang pag-a-adopt ng zero-emission technology.

Ang transition mula sa gas-powered vehicles patungo sa pinapatakbo ng elektrisidad ay magreresulta sa isang sizeable increase sa electricity demand — at gusto ng gobyerno na ang future grid ay maging zero-emitting pagsapit ng 2035. Sinabi ng gobyerno na makikipagtulungan ito sa mga probinsya at teritoryo na magtaguyod ng isang Pan-Canadian Grid Council na magpo-promote ng clean electricity infrastructure investments.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.