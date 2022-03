4 na probinsya sa Canada itutuloy ang plano na gumawa ng maliliit na nuclear reactor

Inilabas ng Saskatchewan, Ontario, New Brunswick at Alberta ang kanilang strategic plan (bagong window) para i-expand ang nuclear industry sa pamamagitan ng pagdedebelop ng small modular reactors (SMR).

Ang small modular reactors SMRs , tulad ng ibig sabihin ng pangalan nito, ay mas maliit kaysa sa tradisyonal na nuclear reactor. Maaari silang itayo sa isang pabrika at ilipat sa pamamagitan ng trak, tren o barko.

Habang ang kombensyonal na nuclear reactor ay nagdi-generate ng 1,000 megawatts ng enerhiya, ang small modular reactors SMRs ay nagdi-generate ng 200 hanggang 300 megawatts — sapat na para mabigyan ng kuryente ang 300,000 na bahay.

Sinabi ng mga probinsya na ang reactors ay magbibigay ng isang source ng ligtas at malinis na kuryente sa mga residente.

Sinabi ni Don Morgan, ang ministro na responsable para sa SaskPower sa Saskatchewan, na ang kolaborasyon ng utility sa Ontario Power Generation "ay naglatag ng matibay na pundasyon para sa nuclear power … para suportahan ang malalim na reductions sa GHG (greenhouse gas) emissions ng Canada at ultimately ma-achieve ang net zero pagsapit ng 2050."

Ayon sa inisyal na ulat, ang unang small modular reactor SMR ay itatayo sa Ontario, at apat ang susunod sa Saskatchewan sa pagitan ng 2034 hanggang 2042.

Ang maliit na reactor ay magkakahalaga ng nasa range na $5 bilyon, ani Morgan. Kaya tiyak na hindi ito mura.

Sinabi ni Morgan at ng kanyang mga counterpart sa mga probinsya na ang small-scale reactors ay isang magandang solusyon sa pagbibigay ng malinis na kuryente sa mga malalayong komunidad at sa oilsands ng Alberta.

Ang strategic plan ng mga probinsya ay naglalayong iposisyon ang Canada bilang exporter ng small modular reactor SMR technology para gamitin sa parehong on-grid at off-grid applications.

Binigyang-diin ng ulat ang pangangailangan sa isang robust na nuclear waste management program at sa isang malakas na regulatory framework.

Sinabi ni Morgan na ang Saskatchewan ay nasa isang pambihirang posisyon para magbigay ng uranium na magpapatakbo sa small modular reactors SMRs .

Ang seguridad sa enerhiya ay mahalaga, at ang nuclear power, na papatakbuhin ng uranium mula sa Saskatchewan, ay may potensyal na tiyakin na ang bansa ay may kapangyarihan na gabayan tayo patungo sa hinaharap.

Sumunod ang plano sa naunang feasibility study sa paggamit ng small modular reactor SMR technology para sa enerhiya ng Canada habang pinipigilan ang GHG emissions.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.