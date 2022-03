Gobyerno ng Quebec nilatag ang plano para i-overhaul ang sistema ng health-care

Kasama sa plano ang pagtatanggal sa mandatory overtime para sa mga nurse, bahagi nito ang pagre-recruit ng mga bagong nurse mula sa ibang bansa, at ang pagbabago sa paraan ng pagbabayad sa family doctors, mula sa per-act patungo sa per-patient basis, upang magkaroon ng abilidad ang mga doktor na kumuha ng mas maraming pasyente.

Iro-roll out nina Health Minister Christian Dubé, Marguerite Blais, ang ministro na responsable para sa seniors, at Lionel Carmant, junior health minister ng Quebec, ang mga detalye ng plano ngayong Martes.

Si Dr. Lionel Carmant, ang junior health minister ng Quebec, ay tumutulong sa COVID-19 vaccination campaign noong 2021. Litrato: Twitter/CISSS Montérégie-Est

Ang broad strokes ng plano ay nasa isang dokumento na may 90 na pahina na na-leak sa Radio-Canada (bagong window) noong nakaraang linggo.

Ang dokumento, na may titulong More Human, More Efficient, ay may 50 proposed measures, marami rito ang nakatuon sa paglikha ng mas attractive na work environment para sa health-care professional, partikular sa mga nurse.

Hindi na natin dapat hayaan ang absences o ang mga bakanteng posisyon na sistematikong i-cover ng staff sa pamamagitan ng overtime, saad sa dokumento.

Malinaw na ang isang sustained effort para mag-recruit at i-retain ang personnel ay kailangan sa susunod na mga taon upang i-improve ang access sa mga serbisyo.

Iminungkahi ng dokumento na dapat mag-hire ng 3,000 na bagong clerk sa pagtatapos ng taon, para kunin nila ang ilan sa mga gawaing burukratiko na ngayon ay sinasalo ng clinical staff. Ito ang magbibigay sa mga doktor at nurse ng mas maraming oras para ilaan sa pag-aalaga ng pasyente, saad sa dokumento.

Mga alternatibo sa family doctors

May 945,000 Quebecers ang nasa waiting list para makakuha ng family doctor, ayon sa dokumento. Nanawagan ang plano na i-step up ang mga alternatibo para sa front-line care, kabilang ang pagbibigay ng kapangyarihan sa nurse practitioners, paramedics at pharmacists na gamutin ang mga pasyente.

Kasama sa ibang measures ang pagbabago sa pagpapatakbo ng emergency rooms, na ang layunin ay bawasan ang wait times.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Radio-Canada