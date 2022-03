Ontario naglabas ng 2021 Sunshine List ng mga taong kumita ng $100K+

Inilathala ng gobyerno ang datos sa kanilang website ngayong Biyernes.

Maaaring i-search ang listahan dito (bagong window).

Si Ontario Power Generation (OPG) CEO Kenneth Hartwick ang nanguna sa listahan na kumita ng $1,628,246.

Si Dominique Miniere, ang executive vice-president sa Ontario Power Generation OPG din, ay kumita ng mahigit $1 milyon, nag-uwi ng $1,523,518.84. Anim sa top earners ng probinsya ay nagtrabaho sa Ontario Power Generation OPG .

Si Kevin Smith, presidente at CEO ng University Health Network, ang pangatlong highest-paid sa probinsya, na kumita ng $845,092.20.

Si Ronald Cohn, presidente at CEO ng SickKids Hospital, ay nag-uwi ng $780,013.40.

Si Phil Verster, presidente at CEO ng Metrolinx, ay kumita ng $838,960.91.

Si Catherine Zahn ang highest paid na babae sa listahan. Siya ang presidente at CEO ng Centre for Addiction and Mental Health na kumita ng $650,454.71 noong nakaraang taon.

Kasama sa mga kilalang personalidad si Doris Greenspun, CEO ng Registered Nurses' Association of Ontario, na nag-uwi ng $565,489.68.

Samantala, si Premier Doug Ford ay kumita ng $208,974.00 noong nakaraang taon. Ang official opposition leader na si Andrea Horwath ay kumita ng $180,885.96.

Ang Green leader na si Mike Schreiner naman ay kumita ng $125,874.00. Si Liberal leader Del Duca ay walang posisyon sa lehislatura at hindi rin lumabas sa listahan.

Ang chief of staff ni Ford na si James Wallace dating Toronto Sun at Postmedia executive, ay kumita ng mahigit sa parehong lider, na nag-uwi ng $333,316.90. Si Wallace ang humawak sa posisyon na ito mula noong tag-init ng 2019.

Ang chief medical officer of health ng probinsya na si Dr. Kieran Moore ay nag-uwi ng $235,314.14 para sa kanyang trabaho bilang top doctor noong nakaraang taon. Umupo siya sa puwesto noong Hunyo ng 2021.

Lumabas si Moore sa listahan ng dalawang beses at dati nang nagsilbi bilang Medical Officer of Health para sa Kingston, Frontenac, Lennox at Addington. Siya ay nag-uwi ng $225,708.71 para sa posisyon na iyon.

Ang nauna sa kanya na si Dr. David Williams, ang dating top doctor ng probinsya na pinangunahan ang early stages ng pandemic response ng Ontario, ay kumita ng $351,807.67.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.