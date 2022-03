[Ulat] Engineering graduate binigyan ng parangal ng organisasyong Pilipino sa Ontario

Iniabot kay Samantha De Vera ang isang plake sa isang seremonya kung saan iginawad sa kanya ang Rosalinda Javier Outstanding Student Award sa The Filipino Centre Toronto. Litrato: Jose Joey Baking

Binigyan ng pagkilala si Samantha dahil sa ipinakitang husay sa kanyang naabot sa akademiko at sa pakikibahagi sa gawain sa komunidad.

“Para sa akin gusto kong makatulong para sa pagbabago sa mundo kung maging ito ba ay sa aking trabaho o sa pagtulong sa iba. Nagbibigay saya ito sa akin dahil ako din ay natulungan ng iba noong ako ay nangangailangan ng tulong. Kaya gusto ko rin tumulong bilang pasasalamat,” ani Samantha. At maswerte ako dahil para sa akin ang trabaho ko ay talagang nakakatulong sa usapin na pag-develop ng bagong nuclear technologies para maibsan ang polusyon sa hinaharap at mas sustainable ang ating paligid. Kaya 'yan ang nagtutulak sa akin.

Ayon kay Wendy Arena ng The Filipino Centre Toronto, ang parangal na iginawad kay De Vera ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng edukasyon. Kapag may diploma ka malakas ang loob mo at confident ka, ani Wendy. Makikita mo sino ang magandang halimbawa. Ini-emphasize namin ito sa mga bata.

At patunay sa galing at talino ni Samantha ang natanggap niyang Summa Cum Laude o Highest Honours sa pagtatapos sa unibersidad.

Si Samantha De Vera sa campus ng McMaster University. Pinili umano ni Samantha ang espesyalisasyon sa mechanical engineering dahil nagustuhan niya ang mag-design. Litrato: Courtesy: S. De Vera

Paghubog sa sarili

Taong 2015 nang unang umapak sa McMaster University si De Vera at doon nahubog umano ng malaki ang kanyang kakayahan. Para sa akin napakalaking hakbang ang mag-kolehiyo mula high school dahil kailangan ko pumunta sa Hamilton. At 'yun ang pinakaunang pagkakataon na ako lang mag-isa, kaya, kailangan kung maging mas responsable at maingat sa aking mga ginagawa, ani Samantha. Kumukuha ako ng ekstra na kurso panahon ng summer para magawa ko na ang load sa susunod na taon. At nakatulong ito na mabawasan ang aking workload kahit pa sa mga sumunod na taon. At siguro, mas naging komportable ako na magtanong sa mga propesor at humingi ng tulong sa mga kaibigan at nakikipagtulungan sa kanila kaysa sa maiwan akong mag-isa.

Limang taon na nagsumikap si Samantha para makumpleto ang kanyang pag-aaral. Sa nakasama ko sa aking capstone group sa huling taon, maswerte ako na nakasama kong gumawa ang mga malalapit ko na kaibigan para sa proyekto namin sa final year at ang pinagdaanan ko mula umpisa hanggang sa matapos, ang proyektong 'yun ang hindi ko malimutan.

Natapos ni Samantha De Vera ang Bachelor in Engineering sa McMaster University na kilala sa pag-aalok sa degree at eksperyensya sa mag-aaral. Litrato: Courtesy: S. De Vera

Maliban sa pagiging abala sa eskwela ay umani ng paghanga ang kanyang pakikibahagi sa gawain sa komunidad.

Kasabay sa kanyang pagsisikap para makapagtapos ay naging isang ambassador at mentor, bilang kasapi ng Engineering Club, si Samantha sa mga kapwa estudyante.

Abala rin siya sa labas ng pag-aaral at naging partisipante noon sa paglilikom ng pondo para sa SickKids Foundation at mga inisyatiba para sa mga pasyenteng may cancer.

Pamilya ng mga inhinyero

Apat na taong gulang pa lang umano noon si Samantha nang isama siya ng kanyang mga magulang na nag-migrate sa Canada dalawang dekada na ang nakaraan.

Ang kanyang ama na si Solomon De Vera ay tubong taga-Gapan, Nueva Ecija na isang inhinyero. Nakuha ng kanyang ama ang Bachelor of Mechanical Engineering degree sa FEATI University at nagtapos na Cum Laude noong 1992.

Naa-aral din ang kanyang ama ng Master of Engineering degree sa University of the Philippines na nakumpleto noong 1999.

Muling nag-aral at nakuha ng kanyang ama ang Bachelor of Engineering degree mula sa Ryerson University sa Toronto para maging ganap na lisensyado at makapag-practice bilang professional engineer sa Canada.

Si Julieta De Vera, ina ni Samantha, ay isang chemical engineer noon sa Pilipinas ayon kay Samantha. Ang kanyang ina ngayon ay nagtatrabaho sa isang tanggapan ng gobyerno sa Ontario.

Ang nakababatang kapatid naman ni Samantha na si Absolom ay nag-aaral sa high school.

Sa okasyon ng paggawad ng parangal ay kasamang binati ni The Filipino Centre FCT President Mary Ann San Juan ang mga naging sandalan ng mga estudyante para magtagumpay. Habang pinaparangalan natin ang ating mga bukod-tanging Filipino Canadian na estudyante at graduates dahil sa kanilang husay sa akademiko at huwaran na naipakita, binabati din natin ang mga magulang, pamilya at tagapagturo dahil matagumpay nilang nagabayan at sinuportahan ang mga kabataan na nagpamalas sa kani-kanilang indibidwal na napagtagumpayan at produktibong pakikibahagi sa mga gawain sa komunidad.

Hindi nakalimutan ni Samantha na pasalamatan ang kanyang nanay Julieta at tatay Solomon na sumusuporta sa kanya. Litrato: Courtesy: Jose Joey Baking

Kasama na napili para sa RJ Most Outstanding Student Awards sina Joanna Flor Chaumacera para sa sekondarya at si Nicolas Manlapaz naman para sa elementarya.