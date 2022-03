Cree maghahatid ng mensahe kay Pope Francis ukol sa kahalagahan ng aksyon

Tatlumpung Indigenous na delegado, kabilang ang survivors, knowledge keepers, mga pinuno at kabataan na kumakatawan sa Inuit, Métis at First Nations mula sa buong bansa ang pribado at publikong makikipagpulong kay Pope Francis mula Marso 28 hanggang Abril 1 sa Vatican.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang pagbisita ay magkasamang inorganisa ng Assembly of First Nations, Inuit Tapiriit Kanatami, Métis National Council, at ng Canadian Conference of Catholic Bishops at isang paghahanda sa pagbisita ni Pope Francis sa Canada, na inaasahan na magaganap sa huling bahagi ng taon.

Igigiit ng mga delegado sa Santo Papa na siya ay humingi ng opisyal na tawad para sa ginampanang papel ng Simbahang Katolika sa pagpapatakbo ng residential schools sa kanyang pagbisita sa Canada.

Ang residential schools ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga batang First Nations, Métis at Inuit na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Ang layunin namin ay ikuwento ang aming istorya tungkol sa mapait na legasiya ng residential school system sa mga miyembro ng aming komunidad, ani Gull-Masty, sa isang pahayag.

Ang unang dalawang residential schools sa Quebec, kasama ang isa na pinatakbo ng Simbahang Katolika, ay matatagpuan sa Fort George Island (bagong window), malapit sa present day Cree community ng Chisasibi, sa hilagang Quebec.

Si Gull-Masty at ang Cree Nation Youth Grand Chief na si Adrian N. Gunner ang tutungo sa Vatican bilang kinatawan ng Cree Nation.

Utang namin ito sa mga survivor ng mga naturang institusyon at sa mga pamilya ng mga bata na hindi na nakauwi sa kanilang tahanan upang sabihin ang katotohanan at parangalan ang kanilang mga espiritu.

Humihingi ng higit sa isang apology

Sinabi ni Gull-Masty na pinili siya ng delegasyon ng Assembly of First Nations para tugunan ang mga isyu ng reparations.

Para hingin sa Simbahang Katolika na magbigay ng pondo tungo sa paghahanap ng healing o magkaroon ng iba’t-ibang healing services hindi lang para sa mga survivor ngunit para rin sa intergenerational survivors, ani Gull-Masty sa wikang Cree.

Ang kabataan na parte ng delegasyon, ay inimbitahan din para ibahagi ang kanilang mga karanasan kung paano naapektuhan ng residentials schools ang kanilang mga magulang, lolo at lola at mga pinsan, ani Gull-Masty.

Ang pagbisita ay unang iniskedyul noong Disyembre (bagong window), ngunit na-postpone dahil sa mga alalahanin tungkol sa Omicron variant.

Ilang survivors kritikal sa naturang pagbisita

Ipinahayag sa social media ng ilang Cree survivors noong Lunes ang kanilang oposisyon sa pagbisita ng mga pinunong Cree at ang kanilang pagkadismaya na ang survivors mismo ay hindi magiging parte ng delegasyon ng Cree.

Hindi ko sinusuportahan ang mga tao na pupunta sa Vatican para hingan ng apology ang Santo Papa, sulat ng Waskaganish survivor na si Susan Esau.

Marie-Louise Chakapash (kaliwa) at si Molly Pashagumskum (kanan) sa isang residential school gathering sa Fort George Island, malapit sa Chisasibi, Que.

Kung gusto niyang mag-apologize at nais patawarin bilang kinatawan ng Simbahang Katolika, maaari siyang pumunta sa amin at magbayad para sa repatriation ng mga maliliit na bata na hindi na nakabalik sa kanilang mga magulang.

Ang kapwa niya survivor, ang kapatid na lalaki ni Esau na si Charles, ay sinabi na ang apology mula sa Santo Papa ay hindi masyadong mahalaga sa kanya.

"Hindi mabubura ang higit isang daan at limampung taon ng historical trauma experiences mula sa residential schools ng ilang apologetic words … sorry nahuli niyo kami," sulat ni Charles Esau.

Ang iba sinasabi na kailangan ng apology

Ang ibang Cree, tulad ni Allison MacLeod, ng Mistissini, ay sinabi na ang paghingi ng tawad ay importanteng hakbang sa pagsulong.

Sang-ayon ako, ang apologies ay walang kabuluhan kung walang aksyon. Ngunit sa tingin ko ang ginagawa ng delegasyon ay pagdiskusyonan kung paano magwo-work ang apology na nangangahulugan na pagkuha ng responsibilidad para sa schools, ani MacLeod, na hindi survivor, ngunit ang kanyang lola ay pumasok sa residential school.

Ang lola ni Allison MacLeod mula sa Mistissini ay pumasok sa residential school. Siya ay nag-aaral sa Carleton University.

Alam kong walang amount ng pera ang magbubura sa nangyari, ngunit kailangan pa rin ang paghingi ng tawad, aniya.

Sinabi ni Gull-Masty na ang isang apology ay dapat kilalanin ang malalim na sugat at sakit na dulot ng residential schools at dapat akuin ang responsibilidad para sa kanilang papel sa mga genocidal na aktong ito.

Idinagdag niya na ang paghingi ng tawad ay dapat higit sa mga salita upang magtatag ng mga konkretong aksyon para tulungan ang survivors, ang kanilang mga pamilya at mga komunidad na gumaling.

Hindi natin maibabalik ang nakaraan, pero puwede natin tiyakin na hindi na mauulit ang nakaraan muli, ani Gull-Masty.

Dumalo si Gull-Masty sa isang residential school gathering sa Chisasibi sa pagtatapos ng nakaraang taon at sinabi na ang survivors ay ipinahayag ang pagnanais na ang archives ng residential schools na pinatakbo ng Simbahang Katolika ay permanenteng maibalik sa komunidad.

Sinabi ni Gull-Masty na dadalhin niya ang mensahe na ito sa Santo Papa.

Ipinahayag ng mga tao ng Chisasibi na gusto nilang makuha ang archives ng residential schools, aniya.

Isang artikulo nina Betsy Longchap at Susan Bell, CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.