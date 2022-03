Gobyerno ng B.C. inanunsyo ang gas relief rebate na $110 para sa ICBC customers

Nag-anunsyo sina Premier John Horgan at Minister of Public Safety and Solicitor General Mike Farnworth ngayong Biyernes ng umaga sa isang naka-iskedyul na press event.

Ang rebate ay magkakahalaga ng mahigit $395 milyon sa kabuuan, ayon sa probinsya.

Ang karamihan sa mga kostumer ng Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) na may basic auto insurance policy sa buwan ng Pebrero ay magiging eligible para sa $110 na relief rebate. Karamihan sa commercial customers ay makakatanggap ng rebate na $165.

Ang mga eligible Insurance Corporation of British Columbia ICBC customers ay inaasahan na makukuha ang rebate sa Mayo kung sila ay nakarehistro sa direct deposit ng Insurance Corporation of British Columbia ICBC o bilang refund sa kanilang credit card. Lahat ng ibang mga kostumer ay makakatanggap ng tseke sa Hunyo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.