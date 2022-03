WHO ni-reject ang Medicago COVID-19 vaccine ng Quebec dahil sa tobacco ties ng kompanya

Inaasahan ang desisyon, habang itinigil ng World Health Organization WHO ang proseso para sa pre-qualification ng bagong Covifenz shot ng kompanya noong isang linggo. Ang Marlboro cigarette manufacturer na Philip Morris International ay isang shareholder sa kompanya na nakabase sa Quebec.

Sa isang pahayag sa CBC News ngayong Biyernes, sinabi ng World Health Organization WHO na ang hiling ng kompanya para mapabilang ang bakuna sa emergency use listing ay hindi inaprubahan, na epektibong inalis ito sa COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) program, ang inisyatiba ng vaccine-sharing sa buong mundo.

Sinabi ng organisasyon na ipinaalam sa Medicago ang desisyon, na napagpasyahan dahil may kaugnayan ito sa industriya ng tabako at may istriktong polisiya ang World Health Organization WHO na hindi makipag-ugnayan sa mga kompanyang nagtataguyod ng tabako, saad sa pahayag.

Sinabi ng CEO at presidente ng Medicago na si Takashia Nagao na ang kompanya ng sigarilyo ay isang minority shareholder at ang desisyon ng World Health Organization WHO ay hindi batay sa ipinakitang kaligtasan at efficacy profile ng aming COVID-19 vaccine.

Ang Philip Morris Investments, isang subsidiary ng higanteng tobacco company, ay kasalukuyang may hawak ng humigit-kumulang na one-third equity stake sa kompanya.

Sinabi ng World Health Organization WHO na ine-explore nito ang iba’t-ibang policy options para sa potentially valid health products na may kaugnayan sa tobacco industry at isang desisyon ang malapit ng dumating.

Ibig sabihin maaari pa rin ikonsidera ang Medicago para sa emergency use listing, gayundin ang ibang produkto sa hinaharap, sabi ng World Health Organization WHO .

Ang Medicago, ang kaisa-isang plant-based COVID-19 vaccine na inaprubahan para gamitin sa Canada, ay magdadagdag sana ng 20 milyon na doses sa COVAX alliance.

Ang bakuna ay naaprubahan ng Health Canada noong Pebrero para gamitin ng matatanda edad 18 hanggang 64 taong gulang.

Isang artikulo ni Sabrina Jonas (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Kate McKenna