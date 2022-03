[Ulat] ‘Charity warriors’ sa panahon ng COVID-19 lockdown, binigyang pagkilala

Sila ang mga nagpapakita ng pambihirang dedikasyon at malasakit sa panahon na marami ang balisa at nag-aalala dahil sa lockdown na ipinatupad noong umpisang kumalat ang COVID-19 virus mula sa probinsya ng Wuhan sa Tsina hanggang sa naging isa na itong pandemya.

Kasama sa binigyan ng pagkilala si Andy Crudo na matiyagang nag-ikot noon para maihatid ang mga tulong na pagkain sa pinto ng mga tinitirhang bahay lalo na sa mga bagong dating na Filipino international students.

Sa mga estudyante na humingi ng tulong [dahil] sa unang [bahagi ng] pandemic hindi sila makalabas para bumili ng pagkain. So kami lang ang may [posisyon] na magbigay ng tulong. So [it's] so sad may mga bata na hindi pwedeng lumabas, ani Andy.

Dekada setenta ng dumating si Andy Crudo noon sa London, Ontario. Dalawang beses siyang naihalal na pangulo ng FCALD noon at nanatiling aktibo sa organisasyon hanggang ngayon. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Enero 25, 2020 nang unang naitala sa Canada ang pinaniniwalaang coronavirus na kaso (bagong window) sa kinilalang isang lalaki na nasa edad 50-anyos na galing sa biyahe sa pagitan ng Wuhan at Guangzhou sa Tsina bago bumalik sa Toronto noong Enero 22 mahigit dalawang taon na ang nakalipas.

Nag-isyu ang Canada noon ng travel advisory laban sa non-essential travel patungong Tsina dahil sa outbreak. Kasama nito ang regional travel advisory na iwasan ang bumiyahe sa probinsya ng Hubei sa Tsina.

Enero 30 sa parehong taon idineklara ng World Health Organization (WHO) na ang coronavirus ay isang “public health emergency of international concern.” (bagong window)

Hindi nagtagal, Marso 11, ay idineklara din ng World Health Organization WHO na ang kumakalat na virus ang dahilan (bagong window) sa pandaigdigan na COVID-19 na pandemya.

Noong Marso 16, 2020 inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang bagong paghihigpit ng patakaran (bagong window) at Marso 18 naman ipinakilala na ang paghihigpit sa border entry para sa mga Amerikano at Canadians kasama na ang permanent residents at kanilang mga pamilya kahit pa walang sintomas ng naturang sakit. Hinihiling na kailangan mag-self-isolate ang mga galing sa labas ng bansa. Marami sa international flights ay pinalapag sa mga piling aiport bilang bahagi ng mga paghihigpit.

Noong Marso 17, idineklara ni Ontario Premier Doug Ford ang state of emergency (bagong window) habang ipinanawagan ang pagsasara sa lahat ng mga indoor recreation facilities, restawran, silid-aklatan, teatro at dausan ng mga konsyerto.

Sa pagtatapos ng Marso 2020 tinataya na umakyat sa isang milyon (bagong window) o 7.8% ang nawalan ng trabaho sa Canada.

Sa gitna ng pag-aalala na marami ang magugutom ay ipinamalas naman ng marami sa komunidad, Pilipino man o hindi-kalahi, ang pambihirang pagtutulungan.

Sa sariling paraan ay nakaipon ng pagkain ang Filipino-Canadian London and District (FCALD) mula sa nag-ambagan na mga Pilipino.

Malaki ang pasasalamat ni Filipino-Canadian London and District FCALD Vice President Aida Aguilar-Osborne sa mga nagpaabot ng donasyon hindi lang sa mga taga-London kundi pati na rin sa mga nagkusang-loob na tumulong mula sa mga karatig-bayan ng Woodstock, Kitchener at St. Thomas sa Ontario.

Parehong pinasalamatan ni FCALD Vice President Aida Aguilar-Osborne ang mga nagpaabot ng donasyon at ang mga kumilos na ipamigay ang mga ito sa mga apektado ng COVID-19 lockdown. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Nasorpresa ako kasi karamihan ng mga elders talagang nag-forward sila at kahit kami ay natatakot sa virus lumabas sila at tinutulungan ‘yong mga bagong dating sa Canada na hindi din makaalis sa bahay, ani Aida. 'Yong nagdala ng mga supplies [para] sa kanila na hindi makalabas at lalo na 'yung natamaan ng pandemic kaawa-awa. Isang bagay din na nagbahay-bahay [kami] kung sino mag-donate para sa Pilipinas.

Kusang-loob na kumilos si Crudo at ang ibang ‘charity warriors’ na naghatid ng tulong na pagkain sa mga naapektuhan ng lockdown.

Marami sa mga Pilipino na kung magbigay ng tulong, cars by cars … itlog, gatas ... kaya nagpapasalamat ako sa mga Pilipino na nagpaabot ng tulong, sabi ni Andy.

Unang namigay ng mga naipon na donasyong pagkain ang grupo noong Abril 2020 na nasundan pa dahil sa pagpapatuloy ng COVID-19 lockdown. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang asawa kong si Brent, kahit may limitasyon noon, ay pinapayagan na mamili ng maramihan para maitulong. Sinasabihan namin ang grocery store na donasyon ang mga iyon na ipamimigay sa mga apektado, kwento naman ni Ruth Dancel-Scott na isa sa mga binigyang-pugay ng Filipino-Canadian London and District FCALD .

Ginanap ang maliit na pagtitipon sa St. Justin’s Parish Hall sa London, Ontario.

Simple at hindi magarbo ang okasyon na itinaon sa araw rin na ini-welcome ang ilan sa mga bagong dating na Filipino international students sa Southwestern Ontario.

Sa pagmamahal ko sa kapwa ko Pilipino hindi ko maalis ang tumulong sa kanila. Kaya hanggang ngayon marami pa rin ang dumudulog sa akin, naluluhang sabi ni Andy.

Si FCALD President Flora Alambra, gitna, kasama ang ilan sa mga 'charity warriors' na binigyan ng pagkilala sa isang pagtitipon. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Para kay Crudo walang maliit o malaki sa isang tulong na naipapaabot sa panahon na mas kinakailangan ito lalo na't ang karamihan, kung hindi man lahat, ay pare-parehong tinamaan ng pandemya.