Subvariant ng Omicron ang dominanteng strain ng COVID-19 sa Alberta ngayon

Mula noong Marso 21, humigit-kumulang 60 porsyento ng mga positibong kaso ay BA.2, kaya ito na ngayon ang dominanteng strain ng Omicron sa probinsya, sinabi ni Hinshaw, ang chief medical officer of health ng Alberta, sa isang news conference.

Bagama’t inherently mas transmissible kaysa BA.1, so far walang ebidensya na ito ay sanhi ng mas malalang sakit kaysa BA.1, batay sa clinical data mula sa South Africa, United Kingdom, Denmark at Ontario, aniya.

Ngunit ang mas transmissible variant ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa isang populasyon, kahit na ang panganib ng malalang outcome ay pareho o mas mababa para sa mga indibidwal,” babala ni Hinshaw.

Kailangan natin i-expect na makita ang transmission na nagte-trend pataas sa mga susunod na linggo, aniya.

Ang mga taong nanganganib na makaranas ng malalang outcome ay dapat bisitahin muli ang precautionary measures, at ang mga tao na wala pang booster dose ay dapat magpaturok nito sa lalong madaling panahon.

Ang update ni Hinshaw noong Miyerkules ay dumating tatlong linggo pagkatapos tanggalin ng probinsya ang halos lahat ng public health restrictions, at bawasan ang pag-uulat ng bilang ng COVID-19 cases sa isang beses sa isang linggo, imbes na kada weekday.

Mula noong huling bilang ng probinsya na inilabas Biyernes, 21 pa ang naiulat na namatay, kaya ang kabuuang bilang ng mga namatay sa Alberta dahil sa COVID ay umabot sa 4,044.

May 956 na tao sa ospital na may COVID - mas mababa ng 10 mula Biyernes - at 56 ang nasa ICU, bumaba mula 62.

Halos lahat ng pandemic public health measures ay tinanggal sa probinsya noong Marso 1, habang inilunsad ng gobyerno ng Alberta ang Step 2 ng kanilang reopening plan.

Ang petsa para sa Step 3 - kung saan hindi na kailangan mag-isolate ang mga may COVID at ang natitirang care measures ay aalisin - ay hindi pa sine-set. Sinabi ni Health Minister Jason Copping na ito ay nakasalalay sa hospitalization trends.

Sinabi ni Copping noong news conference Miyerkules na ang mga surgery ay bumalik na sa near-normal na volume. Sa kasalukuyan nasa 96 porsyento ito ng average weekly volumes sa pre-pandemic years, aniya.

Ang health system ay dumaan sa isang unprecedented global crisis - ang katumbas ng limang taglamig sa nakaraang dalawang taon - at ang epekto sa mga pasyente ay mas mababa kaysa sa maaaring nangyari, salamat sa dedikasyon ng ating health workers, ani Copping.

Ang probinsya ay nananatiling committed sa pagbabawas sa wait lists, aniya.

"Ina-identify natin ngayon ang mga bagong oportunidad at ang pagpapabilis sa trabaho kung saan puwede," aniya. Mas marami kaming sasabihin tungkol dito sa darating na mga linggo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.