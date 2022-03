Gobyerno ng Yukon, airline ginawang mas madali para sa mga Pilipino na lumipat sa Norte

Kasabay nito, inanunsyo ng Air North na pumirma ito ng isang kasunduan sa Philippine Airlines, na ginawang posible para sa mga biyahero na bumili ng single ticket para lumipad sa pagitan ng Whitehorse at Maynila.

Magiging mas madali para sa amin ang pumunta ng Yukon habang binabawasan ang gastos ng mga employer, ani Aurora Viernes, presidente ng Canadian Filipino Association of the Yukon.

Pinahihintulutan ng Yukon Nominee Program YPN ang mga employer na mag-hire ng foreign workers para sa pangmatagalan na panahon kung hindi sila makakahanap ng mga kwalipikadong Canadians o permanent residents.

Ang memorandum of understanding (MOU) ay ginawang mas madali para sa mga Pilipino na ma-identify at ma-recruit sa pamamagitan ng Yukon Nominee Program YNP process, ayon sa news release ng gobyerno.

Aalisin din ng MOU ang mga fee na pinapatong ng Pilipinas sa mga aplikante ng Yukon Nominee Program YNP at lilikha ng isang joint committee para sa dalawang gobyerno na makipagtulungan tungkol sa labour mobility at sa Yukon Nominee Program YNP .

Sinabi ni Ranj Pillai, ang Yukon minister ng economic development, na ang kasunduan ay babawasan din ang red tape na kinakaharap ng mga negosyante sa teritoryo para ma-access ang programa.

Ayon sa teritoryal na gobyerno, ang Pilipinas ang kaisa-isang pinakamalaking bansang pinanggagalingan ng Yukon Nominee Program YNP applicants.

Ang mga Pilipino ang bumubuo sa pinakamalaking grupo ng mga imigrante sa Yukon, ayon sa 2016 Census. Sa 4,410 na imigrante na nakatira sa Yukon noong 2016, 926, o 21 porsyento ay mga Pilipino. Sila rin ang pinakamalaking visible minority group sa teritoryo, na nag-a-account para sa 39.7 porsyento ng mga taong nag-identify bilang parte ng visible minority.

Mas madaling bumiyahe back and forth

Sinabi ni Viernes na ang MOU at ang travel agreement ay makakatulong na tugunan ang labour shortage sa Yukon habang ginagawang mas madali na magbiyahe back and forth sa pagitan ng Yukon at Pilipinas.

Sinabi niya na noong nakaraang buwan lamang, limang employers ang dumulog sa kanya para makahanap ng mga empleyado.

Sinabi niya na ang mga kasunduan ay nagbibigay sa lokal na komunidad ng mga Pilipino ng isang driving force na pinagsusumikapan namin para maging mabuting miyembro ng komunidad.

Dagdag pa niya na lahat ng tao sa lokal na Pilipinong komunidad ay excited tungkol sa travel agreement.

Sinabi niya na babawasan nito ang stress kaugnay ng paglipad sa Maynila mula Whitehorse sa pamamagitan ng Vancouver.

Sa pamamagitan ng ganitong uri ng kasunduan, kapag nag-check in ka, ang bagahe mo ay diretso na sa destinasyon sa Pilipinas at sa iba pang mga parte ng Pilipinas, aniya.

Kaya maiiwasan ang mga hassle … dahil minsan kung mayroon tayong limitadong oras ng layover sa Vancouver, stressful talaga kasi kailangan mo pang kunin ang maleta mo at kailangan mag-check in ulit.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Dave White