Landing ship ng Russia nawasak sa isang daungan sa Ukraine, sabi ng naval forces

Ang pinakahuling balita:

Ukrainian president humingi ng mas maraming suporta sa NATO (bagong window) habang nagtipon ang alyansa sa Brussels.

Estados Unidos tinanggap ang hanggang 100,000 Ukrainians na tumakas sa digmaan, sabi ng sources.

NATO magse-set up ng mas maraming battle groups sa silangang Europa.

Iniulat ng navy ng Ukraine ngayong Huwebes na winasak nila ang landing ship ng Russia na tinatawag na Orsk sa karagatan ng Azov, na dumaong sa port city ng Berdyansk sa Ukraine.

Naglabas ng mga larawan at bidyo ang Navy of the Armed Forces of Ukraine sa Facebook (bagong window) ng apoy at makapal na usok na nanggagaling sa port area. Hindi agad nagkomento ang Russia tungkol sa naturang pahayag.

Hawak ng Russia ang naturang daungan sa silangang bahagi ng Ukraine mula pa noong Peb. 27 - ilang araw matapos lusubin ng Russia ang bansa - ang Orsk ay nagdala ng mga armoured vehicle doon noong Lunes para gamitin ng opensiba ng Russia, sinabi ng Zvezda TV channel ng Russian Defence Ministry.

Ayon sa ulat, ang Orsk ang unang Rusong barko na pumasok sa Berdyansk, na 80 kilometro kanluran ng kahabaan ng baybayin mula sa kinubkob na lungsod ng Mariupol.

Nang lumusob ang Russia noong Peb. 24 sa pinakamalaking opensiba sa Europa mula noong Pangalawang Digmaang Pandaigdig, ang isang mabilis na pagpapabagsak sa gobyerno ng Ukraine ay naging posible. Ngunit sa loob ng isang buwan na labanan, humina ang Russia at ang invasion ay naging isang military campaign ng attrition matapos sagupain ang mabangis na paglaban ng mga Ukrainian.

Basahin ang buong istorya rito. (bagong window)

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.