Pulis Winnipeg naharang ng encryption sa electronic device ng umanoy child sex predator

Nasamsam ang mga gamit noong 2019 nang ipatupad ang search warrant sa bahay ni Marshall Ruskin sa Garden City.

Si Ruskin, 63-anyos, ay wanted sa tatlong warrant of arrest sa Pilipinas dahil sa umano'y nasangkot siya sa ‘child sex-trafficking ring’ na pinamumunuan ng Australian national at kilalang pedophile na si Peter Scully.

Kinumpiska ng Winnipeg police ang 10 electronic devices mula sa bahay ni Ruskin, at naibalik na ang pito matapos mabuksan at masuri ang mga ito.

Ang isang 4-digit na pass code ay mayroong 10,000 na iba't-ibang kombinasyon. Ang isang 6 na digit na pass code ay mayroong 1,000,000 na iba't-ibang kombinasyon. Isang quote mula sa Lawrence Trinidad, Winnipeg Police Service

Gayunpaman, ang mga imbestigador sa Winnipeg police technical crimes unit (TCU) ay tatlong taon nang sinusubukan buksan ang natitirang tatlo — isang iPhone, iPad at Macbook — para tingnan kung nararapat na sampahan ng kaso si Ruskin sa Canada.

Sinabi nila na napakahusay nang pagkaka-encrypt at, sa ngayon, ang ibang ahensya kasama ang Royal Canadian Mounted Police RCMP ay hindi pa tumutulong.

Noong nakaraang Martes, sinabi ni Manitoba Court of Queen's Bench Justice Vic Toews sa pulisya na maaari nilang hawakan ang mga device ng tatlong taon.

Ang dagdag na tatlong taon na iyon ay magbibigay ng oras sa pulisya ng Winnipeg na makahabol sa teknolohiya, sabi ng isang security researcher sa CBC News.

Ang napakahirap na magawang pasukin 10 taon na ang nakaraan, limang taong nakaraan, ay napakadaling ma-access na sa ngayon, sabi ni Christopher Parsons, senior research associate sa Citizen Lab ng University of Toronto.

Ang mga tsansa ay pabor sa kanila na sa kalaunan ay maa-access ang mga device na iyon.

Inakusahan ng mga otoridad na nagpadala si Ruskin ng higit sa $3,000 sa kasintahan ni Scully sa Pilipinas para panoorin ang live na pang-aabusong sekswal sa 11 taong gulang na babae sa internet sa pamamagitan ng teleconferencing app na Skype, ayon sa sinumpaang affidavit noong 2019 para makakuha ng pahintulot na galugarin ang kanyang bahay.

Naniniwala ang pulisya na inirekord niya ang mga sesyon sa Skype sa kanyang mga electronic device.

Higit sa 100K na pagtatangka ang ginawa upang ma-access ang mga device ni Ruskin

Sa mga affidavit na isinampa sa korte sa pagitan ng Nobyembre 2021 at Pebrero 2022 bilang bahagi ng aplikasyon ng pulisya para manatiling hawak ang mga electronic device ni Ruskin, ipinaliwanag ng mga imbestigador kung bakit hindi pa nila masuri kung ano ang nilalaman ng mga ito.

Nabuksan ang mga affidavit noong nakaraang linggo matapos bitawan ni Ruskin ang publication ban na dati nang iniutos ni Toews.

Sinabi ni Lawrence Trinidad, isang technical crimes investigator sa Winnipeg police, na walang access ang mga otoridad nang alinman sa mga pass code na kinakailangan upang mapasok ang mga device ni Ruskin.

Habang naging luma ang mga device at may bagong karunungan, magawa na teknik o teknolohiya, nagkakaroon ang mga ahensya ng kakayahan para magawang 'i-crack' ang encryption at mapasok ang data. Isang quote mula sa Det. Chad Black, Winnipeg Police Service

Ang technological crime unit [TCU] ay may higit 50 taon na buong karanasan sa computer forensics, at may access sa mga pangunahing solusyon sa encryption sa industriya ng computer forensics, isinulat ni Trinidad sa isang affidavit noong Enero 28, 2022 sa korte.

Gayunpaman, hindi pa rin iyon sapat para mapasok ang mga device na ito.

Sinabi niya na ang ilang device ay pinapayagan ang unit na subukan ang libo-libong pass code kada segundo, na nagreresulta sa pagkuha ng pass code nang napakabilis, habang ang ibang mga device ay nagbabawal na madaling masubukan ang mga pass code at tanging 100 code lang bawat araw ang pwedeng subukan.

Ang isang 4-digit na pass code ay maaaring magkaroon ng 10,000 na iba't-ibang kombinasyon. Ang isang 6-digit na pass code ay maaaring magkaroon ng 1,000,000 na iba't-ibang kombinasyon, isinulat ni Trinidad.

Sinubukan ng mga imbestigador ang halos 30,000 na iba't-ibang pass code upang mapasok ang iPhone pa lang ni Ruskin, aniya sa sulat.

Ang karagdagang 72,000 na pagtatangka at higit pa ay ginawa upang ma-access ang mga nilalaman ng iPad ni Ruskin, sabi ng pulisya.

Ibang usapin ang Macbook – sabi ni Trinidad na wala pang solusyon upang ma-access nila ang mga nilalaman ng computer.

Walang solusyon sa kasalukuyan para magawa ng technological crime unit TCU na ma-access ang device na ito sa kasalukuyang pagkagawa at configuration nito, sulat ni Trinidad. Patuloy na sinusubaybayan ng technological crime unit TCU ang mga advancements para kung ang isang solusyon ay nariyan na ay kikilos na para ma-access ang device.

Pagpapatupad ng batas hindi magawa sa Apple encryption

Sinabi ng imbestigador sa mga pagsasamantala sa mga bata sa internet na si Det. Chad Black na ang computer ay may tinatawag na FileVault 2 na pag-encrypt at walang paraan para malusutan ito, ayon sa isang affidavit noong Nobyembre 2021.

Ang FileVault 2 ang gamit sa pag-encrypt ng Apple, na nag-e-encrypt ng data sa isang Mac computer. Pinipigilan nito ang hindi otorisadong pag-access mula sa sinumang walang decryption key o kaya kredensyal ng gumagamit sa account.

Sa ilang partikular na kaso, maaaring ipadala ang mga device sa mga kumpanyang dalubhasa na mag-decrypt ng mga naka-encrypt na device. Gayunpaman, hindi nagagawa ng mga kumpanyang ito na i-decrypt ang FileVault 2 encryption sa ngayon, ayon sa sulat ni Black noong Nobyembre 2021.

Sinabi ng pulisya na hindi nila nagawang i-bypass ang encryption sa mga electronic device ni Ruskin matapos pasukin noong 2019 ang kanyang bahay sa Garden City. (Facebook) Litrato: Facebook

Sinabi niya na sa bagong pagsasanay at software ang mga naka-encrypt na bagay ay pwedeng masuri.

Ang inaasahan ay ang teknolohiya ay mag-advance at ang Winnipeg Police Service ay magagawang... suriin ang mga elektronikong aparato para sa materyal na ebidensya sa ‘child-sexual abuse’, sabi ni Black.

Habang hindi pa matingnan kung ano ang nasa mga device ni Ruskin, sabi niya, hindi uusad ang imbestigasyon.

Hindi sumagot ang isang tagapagsalita ng Apple Inc. sa mga tanong mula sa CBC News, ngunit nagpadala ito ng isang 16-pahinang dokumento (bagong window) na nagpapaliwanag ng mga legal na alituntunin para sa tagapagpatupad ng batas kapag naghahanap ng impormasyon sa mga Apple device.

Tumatagal ng ilang taon ang paghahanap ng 'kahinaan' sa Mac: eksperto

Sinabi ni Parsons na ang isang security chip na ginawa para sa operating system ng Mac ay idinisenyo upang protektahan ang impormasyon nito mula sa mga third-party – gayunpaman, kabilang na rin dito ang pagpapatupad ng batas.

Pinipigilan [nito] ang mga tagapagpatupad ng batas o forensics companies na mabilis na masubukan ang mga password, na ang resulta ay maaaring tumagal ng ilang buwan, taon, o siglo bago matukoy ang isang password, sabi niya sa CBC News.

Sinabi ni Christopher Parsons, senior research associate sa Citizen Lab sa Munk School of Global Affairs and Public Policy ng University of Toronto, ang pag-encrypt ng Apple ay idinisenyo upang protektahan ang mga tao mula sa mga third-party, ngunit pinipigilan din nito ang pagpapatupad ng batas. Litrato: (Evan Mitsui/CBC)

Ibig sabihin nito na ang tagapagpatupad ng batas o ang isang taga-labas na ‘forensic company’ ay sa paghahanap ng mga kahinaan aasa para ma-access ang data sa mga operating system nito - at sinabi ni Parsons na ito ay isang mabagal na proseso.

Sa tagal ha hawak ng pulis ang device, mas maraming kahinaan ang matutuklasan at sasamantalahin ng mga forensics companies, aniya.

Kung kaya pinapataas ang posibilidad na sa kalaunan ay magkakaroon ng access ang mga pulis sa impormasyong nakaimbak sa mga device na nasa kanilang kustodiya.

Humingi ng tulong ang Winnipeg police sa RCMP , walang nakuha

Ang sabi ng pulis sa mga dokumento ng korte, sinubukan pa nilang humingi ng tulong sa ibang mga ahensyang nagpapatupad ng batas para ma-decrypt ang FileVault 2 encryption.

Kabilang dito ang Royal Canadian Mounted Police National Child Exploitation Crime Centre sa Ottawa.

[Ako] ay hindi binigyan ng anumang karagdagang kagamitan, nakasulat sa affidavit ni Det. Chad Black noong Nobyembre 2021 sa kanyang hiling sa Mounties.

Sinabi ng Royal Canadian Mounted Police RCMP sa isang email sa CBC News na hindi ito maaaring magkomento sa nagpapatuloy na imbestigasyon at sila umano ay nananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan sa kanilang ka-partner sa mga munisipyo para alalayan ang mga imbestigasyon.

Sinasabi ng security experts na ginagawang imposible ng Macbook encryption na subukan ang maraming password, pinipilit ang mga third party na maghanap ng mga kahinaan upang i-bypass ang encryption. Litrato: Reuters

Sinabi ni Black na ang ‘internet child exploitation unit’ ng Winnipeg police ay dati nang nakiusap sa United States U.S. Department of Homeland Security at Federal Bureau of Investigation para tulungan sa pag-crack ng FileVault encryption program ng Apple sa ibang mga device.

Sinabi ni Black na naghihintay pa rin ang mga pulis sa mga resulta.

Sinabi niya sa affidavit na habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya ay magagawa ng mga pulis na ma-access ang mga device na hindi nila nagawa limang taon na ang nakararaan.

Habang ang mga device ay naluluma at ang mga bagong kaalaman, mga teknik o teknolohiya ay na-develop, ang mga ahensya ay magkakaroon ng mga paraan na makabago para butasan ang encryption at mapasok ang data, aniya sa sulat.

Ang pagiging kumplikado sa imbestigasyon na ito, dahil sa hirap na masuri ang mga bagay na nasamsam, ay malawak at sensitibo ang data, kaya kung may posibilidad sa tulong at oras mula sa mga ahensya sa labas ay mahalaga.

Tinalikuran ni Ruskin ang laban para sa mga device

Naghain si Ruskin ng aplikasyon sa korte na humihiling sa isang hukom para ibalik ang kanyang mga gamit noong Enero.

Noong Pebrero, nakuha niya ang publication ban sa mga detalye ng imbestigasyon ng pulisya, na nagbabawal sa CBC News na patuloy na mag-report ng impormasyong nakuha sa hindi pa nasusuring mga dokumento na laman ng search warrant.

Ang pagbabawal ay binawi noong nakaraang linggo.

Ipinunto ni Ruskin sa isang pagkakataon na ilegal na hinawakan ng pulisya ang kanyang mga device sa loob ng 2½ taon dahil nag-expire na ang utos na hawakan ang mga ito at naghain sila ng ekstensyon sa maling hukuman.

Sa isang motion brief noong Enero, inakusahan ni Ruskin ang mga pulis na pinapabagal ng pulisya ang kanilang ginagawang imbestigasyon.

Iginiit ni Ruskin sa isang ‘motion brief’ na inihain sa korte na sadyang pinapabagal ng mga pulis at hindi napatunayan na nakakuha ng sapat na pagsasanay para buksan ang kanyang mga device. Litrato: (Itinago ang pangalan)

Sa ‘brief’ ay sinabi na ang pulisya ay nabigo na magbigay ng ebidensya kung ano'ng pagsasanay, kung mayroon man, na ginagawa ang pulisya mula noong ipatupad ang search warrant sa kanyang bahay o kung ano'ng pagsasanay ang maaaring kailanganin pa.

Ang kabiguan ng Winnipeg Police Service WPS na sanayin ng sapat ang investigative team nito, sa kabila na alam nito na ang karagdagang pagsasanay ay kailangan sa higit pa sa dalawang taon, magreresulta ng pagkaantala, pagpapaliban at 'magpapatagal', sabi sa dokumento.

Dagdag pa, habang ang Winnipeg Police Service WPS ay gumawa ng hindi malinaw na sinasabing 'nagpapatuloy ang mga pagsisikap na subukang i-access ang mga device', walang ebidensyang naidagdag kung ano ang 'patuloy na pagsisikap' na ito o kung gaano katagal ang panahon na inilaan sa mga pagsisikap na ito.

Sa huli, pumayag si Ruskin na hawakan pa ang kanyang mga gamit ng tatlong karagdagan na taon, ngunit hindi sinabi kung bakit niya binago ang kanyang posisyon.

Iginiit ng pulisya na hindi nila magawang ibalik kay Ruskin ang mga device kung naglalaman ang mga ito ng anumang larawan o bidyo ng sexual abuse sa mga bata.

Hindi pa nasuri sa korte ang mga paratang laban kay Ruskin.

Ang orihinal na bersyon ng istoryang ito sa wikang Ingles ay mababasa rito:

Winnipeg police stymied by encryption on alleged child sex predator's electronic devices (bagong window)

Isang artikulo nina Caroline Barghout (bagong window) at Kristin Annable (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Rodge Cultura.

May mga file mula kay Vera-Lynn Kubinec.