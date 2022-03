Toronto inihayag ang 10 taong plano para sa rekonsilyasyon sa Indigenous peoples

Maaari rin humingi si Mayor John Tory ng tawad sa Métis people para sa parteng ginampanan ng siyudad sa militanteng aksyon laban sa kanila noong 1880s.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao (Indigenous peoples) sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Mahalaga na ang Lungsod ng Toronto ay maging pinuno sa pagsulong ng katotohanan, hustisya at rekonsilyasyon, ani Tory ngayong Miyerkules.

Ang plano (bagong window) ay mapupunta sa hand-picked executive committee ng alkalde sa Marso 30, at pagkatapos sa konseho ng siyudad sa Abril 6.

Apology, civic engagement ang mga unang hakbang

Ang prayoridad sa unang taon ng plano ay ang paghingi ng tawad sa Métis, gayundin ang pagbibigay ng pansin sa pagpapahusay ng edukasyon ng mga katutubo at civic engagement, pagpapaganda ng relasyon sa mga organisasyong Indigenous, at paghahanap ng paraan upang gumawa ng financial reparations.

Ayon sa plano, (bagong window) ang Indigenous Affairs Office ng siyudad ay makikipagtulungan sa mga miyembro ng Indigenous communities at mga eksperto para lumikha ng isang reconciliation audit tool kit.

Kung ang siyudad ay susundin ang prinopose na iskedyul, ang tool kit ay magagamit sa 2023 upang ma-identify ang anumang polisiya ng lungsod, mga programa o iba pang mga proseso na lumilikha ng systematic barriers para sa Indigenous peoples.

Ang plano ay isang living document at lalaki pa ito, ani Tory, dagdag pa niya na kailangan itong basahin nang mabuti.

Ang reconciliation action plan ay maaaring silipin ng buo sa website ng siyudad. (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.