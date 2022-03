Unang planta ng electric vehicle battery sa Canada kinumpirma para sa Windsor, Ont.

Ang operasyon ay nakatakdang lumikha ng 2,500 na trabaho sa rehiyon, at ang bawat lebel ng gobyerno ay mag-aalok ng mga insentibo para sa proyekto.

Sina Ontario Premier Doug Ford, Economic Development Minister Vic Fedeli, federal Minister of Innovation François-Philippe Champagne, federal Transport Minister Omar Alghabra at Windsor Mayor Drew Dilkens ay nasa future site ng nasabing pasilidad sa southwestern Ontario city para sa anunsyo ngayong Miyerkules.

Sinabi ng mga kompanya na layunin ng planta na magkaroon ng taunang production capacity na 45 gigawatt hours.

Noong Oktubre, inanunsyo ng Stellantis na bumuo ito ng isang partnership sa LG (bagong window) para magtayo ng planta ng baterya sa North America, ang construction ay nakatakdang magsimula sa huling bahagi ng taon. Ang lokasyon ay under review noong panahon na iyon, sabi ng Stellantis.

'Pagkilala sa kung ano ang magagawa ng Windsor-Essex'

Bago ang opisyal na anunsyo, ang pagkakataon na magtayo ng isang electric vehicle battery plant sa Windsor ay nagbunsod ng optimismo kung ano ang ibig sabihin nito para sa rehiyon at sa auto industry.

Ilalagay tayo nito sa mapa, hindi lang dito sa North America, kung hindi sa buong mundo, ani Rakesh Naidu, presidente at chief executive officer ng Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce. Magkakaroon ng pagkilala sa kung ano ang magagawa ng Windsor-Essex hindi lang kung gaano tayo kahusay sa conventional auto sector, kundi sa bagong henerasyon ng auto technologies din, at sa bagong… electric vehicle EV sector.

Sinabi ni Yvonne Pilon, presidente at CEO ng WEtech Alliance, na magiging maganda ang proyekto para sa talent retention at startup development sa rehiyon.

Maraming teknolohiya sa electric vehicle, electric batteries, kaya mula sa perspektibo ng isang start up, tinitingnan natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga bagong kompanya na pupunta sa rehiyon, mga bagong kompanya na magsisimula batay sa, again, isang diversified at kakaibang supply chain, aniya.

Kapag inisip mo ang iba’t-ibang lebel ng talent na kailangan para i-power ang bagong industriya na ito, maraming tech talent, software engineers, software developers.

Sinabi ni automotive journalist Kay Layne na ang Windsor ay isang magandang choice para sa isang planta ng electric vehicle EV battery dahil sa maraming rason.

Lokasyon, kahit ang source ng kuryente na ginagamit nito, aniya. “Ito ay isang clean power supply, kaya lubos na maaasahan.

Naghahanap sila ng lugar na may zero carbon-emitting sources.

