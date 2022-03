Trudeau, NATO magpupulong; experts nagbabala na papasok sa bagong yugto ang Ukraine war

Ang pagpupulong ay magaganap eksaktong isang buwan matapos salakayin ng Russia ang kapitbahay nitong bansa para pabagsakin ang gobyerno ni President Volodymyr Zelensky.

Nahinto ang militar na kampanya ng Russia na hindi nasakop ang Kyiv, ang kapitolyo ng Ukraine, o ang iba pang pangunahing mga siyudad. Maraming military analysts ang nagsabi na ang Moscow ay umaasa sa isang mabilis na tagumpay at wala na itong mga sundalo at fresh equipment para makakuha ng major gains ngayon.

Ang militar na estratehiya ng Russia ay nagbabago tungo sa isang mas mahaba at deadlocked na labanan at magpopokus sa pagbihag ng mga sibilyan at mga lungsod para mapuwersa ang gobyerno ng Ukraine na sumuko, ani Matthew Schmidt, isang associate professor at national security expert sa University of New Haven sa Connecticut.

Sumang-ayon si Oleksandr Danylyuk, ang dating national security chief ng Ukraine, sa assessment at sinabi na ang estratehiya ng Moscow mula ngayon ay ang subukan na pulbusin ang mga siyudad at tao ng Ukraine.

Na-realize ng mga Russian na wala silang tsansa na manalo sa digmaan na ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang orihinal na estratehiya at binago nila sa… shelling ng Ukraine, pambobomba sa mga siyudad at pagpatay… ng maraming inosenteng sibilyan hangga't maaari, sinabi ni Danylyuk sa CBC News mula sa Kyiv.

Na-miscalculate ng Russians ang Ukrainian spirit. Pinatay nila ang maraming Ukrainian na sibiliyan. Winasak ang magagandang siyudad. Maaaring wasakin ng Russia ang Ukraine pero hindi sila mananalo kailanman sa digmaan na ito.

Nakausap ni Trudeau sa telepono si Zelensky tungkol sa dumadaming civilian death toll bago umalis patungong Europa noong Martes.

Tinataya ng Office of the United Nations UN High Commissioner for Human Rights ngayong linggo na 902 na sibilyan ang napatay at 1,459 ang nasugatan dahil sa digmaan sa ngayon.

Nagsimulang magbigay ng babala ang Western intelligence agencies na ang kakamping bansa ng Russia na Belarus ay naghahandang pumasok sa giyera kasama ang kanilang mga sundalo. Sinabi naman ni United States President Joe Biden na maaaring i-escalate ng Moscow ang labanan sa pamamagitan ng paggamit ng chemical weapons.

Sinabi ni Danylyuk na ang parehong scenario ay very likely. Tinataya niya na ang Belarus ay ilang araw na lang mula sa paggawa ng aksyong militar para suportahan ang humihinang pagsalakay ni Russian President Vladimir Putin.

Isang araw gagamitin na ni Putin ang chemical weapons o nukes, ani Danylyuk. Walang ibang paraan para manalo. At hindi kami susuko dahil sa perspektibo na iyon.

Ang North Atlantic Treaty Organization NATO , na pinangungunahan ng Estados Unidos, ay sinabi na hindi sila magpapadala ng mga sundalo sa Ukraine ngunit patuloy na tutulungan ang gobyerno ni Zelensky.

Sinabi ni Schmidt na ang hamon para sa mga North Atlantic Treaty Organization NATO lider sa susunod na mga araw ay gumawa ng bago at innovative na mga paraan para kontrahin ang estratehiya ng Russia na patayin ang mga sibilyan.

Mapanganib ngunit posible, aniya, para sa allies na itaguyod ang isang maritime humanitarian corridor sa Mariupol - ang southern port city kung saan libo-libong sibilyan ang na-trap sa ilalim ng patuloy na pambobomba na walang kuryente at tubig.

Sinabi ni Schmidt na ang Western forces ay maaaring pumasok at ilikas ang mga sibilyan matapos mag-isyu ng isang notice na hindi nila directly ii-involve ang sarili sa labanan, o magpapaputok ng armas maliban na lang kung sila ay papuputukan. Sinabi niya na ito ay magiging isang calculated risk, na ginawang posible ng huminang estado ng militar ni Putin.

Alam ni Putin ngayon na ang kanyang militar ay medyo walang kakayahan, kahit laban sa Ukrainians. At kaya may panganib, alam mo 'yun, ani Schmidt. Malamang na magagawa natin ang ating pagbabanta."

Sa interbyu ng CBC News ngayong linggo, itinanggi muli ni North Atlantic Treaty Organization NATO Sec. Gen. Jens Stoltenberg ang posibilidad na magpapadala ng mga sundalo ang North Atlantic Treaty Organization NATO sa Ukraine.

Sinabi ni Schmidt na mahihirapan ang allies na mag-stand by lang at masaksihan ang labis na pagdurusa.

Sinabi ni Danylyuk na ang kanyang bansa ay nangangailangan ng mas marami at mahusay na armas at ang mga North Atlantic Treaty Organization NATO lider ay kailangan humanap ng paraan para dagdagan ang financial pressure sa Russia at suportahan ang ekonomiya ng Ukraine.

Kailangan namin ng mga armas at kailangan namin ng pera, aniya. “Kailangan na pinansyal na suportahan ang Ukraine, dahil hindi lang ito isang problemang militar, isa rin itong malaking problema para sa ekonomiya ng Ukraine…

Magiging mahusay pa rin tayo sa pagsira sa mga tropang Ruso anyhow.

