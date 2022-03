[Ulat] Pagkaing Pinoy ibibida sa buwan ng pagdiriwang ng mga restawran na Pilipino

Inilunsad ang kauna-unahang Filipino Restaurants Month sa Canada. Layunin nito na mas maipakilala ang mga lutong Pinoy, ang galing ng Filipino chefs at para tulungan makabangon ang mga Filipino restaurants sa bansa.

Inanunsyo ni Philippine Consul General Zaldy Patron ng Calgary ang mga mapapanalunang premyo ng isang maswerteng kostumer na tatangkilik sa mga piling restawran sa pagdiriwang ng Filipino Restaurants Month. Litrato: FB/PCG Calgary

Papainitin ang tagsibol ng mga kalahok na nag-aalok ng pagkaing Pinoy. Layunin ng Filipino Restaurants Month FRM na ipakilala sa higit na nakararami ang lutuing Pilipino na nagmula pa sa iba’t-ibang panig ng Pilipinas na ngayon ay inihain na sa mga mesa ng taga-Canada, sabi ni Philippine Consul General to Calgary Zaldy Patron.

Tampok sa isang buwan na pagdiriwang ang may 40 na restawran na Pilipino sa 7 probinsya: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Manitoba, Nova Scotia at Quebec.

Sampu sa mga restawran na ito ay nasa probinsya ng Ontario at Manitoba.

Isa na rito ang Foodtrip Kitchen sa Manitoba na pag-aari ni Lourdes Federis.

Pangunahin namin na inihain ay authentic Filipino food, bestsellers street food, gaya ng fish ball, kikiam at kwek-kwek. Kilala ang aming crispy pata, chicken inasal, barbeque, at dito [inihahain din] ang mahirap mahanap na goto Batangas at papaitan na [aming] inaalok sa dalawang lokasyon, ayon kay Lourdes.

Itinayo ni Lourdes Federis ang kanyang restaurant na Foodtrip Kitchen noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Litrato: FB/PCG Calgary

Kilala ang Foodtrip Kitchen sa inaalok na crispy pata sa kanilang menu. "Napakamabenta sa amin ang crispy pata. Dahil malutong ang labas nito at napakalambot ang ilalim kaya ‘yon talaga ang dinarayo,” pagmamalaki na sabi ni Lourdes.

Malimit na ino-order ng mga kostumer sa Foodtrip Kitchen, isang Filipino restaurant, ang kanilang malutong na crispy pata. Litrato: FB/Lourdes Federis

Sa Vancouver, pito sa Filipino restaurants ang bahagi sa pagdiriwang ngayong taon. Sa pagtikim ng pagkain…kanilang maranasan ang parang nasa Pilipinas. Gagawin [nila] na mag-order pa dahil tiyak hahanap-hanapin nila. At para mas madalas nilang bibisitahan pa ang Filipino restaurants. At sana bibiyahe sila papuntang Pilipinas para mas ma-experience [nila] lalo na at bukas na ang border natin, sabi ni Philippine Consul General Maria Andrelita Austria ng Vancouver.

Masayang inihayag ni Philippine Consul General to Vancouver Maria Andrelita Austria ang pakikibahagi ng pitong restawran sa Vancouver sa pagdiriwang na layong maipakilala pa sa higit na mas nakararami ang mga pagkaing Pinoy. Litrato: FB/PCG Calgary

At para mapasaya ang mga kostumer, mamimigay ng papremyo sa buwan ng Abril sa mga maswerteng kustomer na bibisita at o-order sa mga kalahok na restawran. Inimbitahan namin ang Filipino community at mga kaibigang Canadians sa buong Canada na bisitahin ang mga kalahok na restawran at para lasapin ang kakaiba na pagkaing Pinoy na inihain sa pre-fixed o sa set menu, paanyaya ni Patron.

Isasagawa ang isang electronic raffle kung saan ipamimigay ang mga premyo gaya ng round trip ticket sa Manila papunta saanman sa Pilipinas, dalawang gabi na akomodasyon sa hotels, culinary tour at sampung tig-$100 na vouchers.

Ang mga kalahok na Filipino restaurants ay matatagpuan sa 18 siyudad sa iba’t-ibang bahagi ng Canada.

Sa gaganapin na Filipino Restaurant Month ay kakain, mananalo at lalong madidiskubre ang kulturang Pilipino sa pinagtatrabahuhan, eskwelahan at pamayanan. Ito ay umpisa ng isang pagsusulong at pagpapakilala sa luto para sa kanila na hindi lahing Pinoy. Kain na po tayo! kumbida ni Patron.

Ang kauna-unahan na Filipino Restaurant Month FRM ay pinangungunahan ng konsulado sa Calgary kaakibat ang Philippine posts ng Vancouver at Toronto. Katuwang nila ang tanggapan ng Philippine Tourism at ang Embahada ng Pilipinas sa Ottawa.

Ang Filipino Restaurant Month ay gaganapin sa buong buwan ng Abril.