Trudeau tutungo sa NATO summit habang patuloy ang pagdanak ng dugo sa Ukraine

Ang overseas trip ay dumating matapos ipahayag ang isang kasunduan kung saan susuportahan ng New Democrats ang Liberal na gobyerno sa confidence votes sa House of Commons sa susunod na tatlong taon, na pipigil sa maagang halalan.

Ang digmaan sa silangang Europa ay nag-udyok sa ilang kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization NATO , kapansin-pansin ang Germany, na publikong nangako ng mas mataas na defence spending - isang bagay na tinututulan ng New Democratic Party NDP sa Canada.

Nang magsalita ngayong Martes, sinabi ni Trudeau na may mga bagay na hindi pagkakasunduan ang gobyerno at ang bagong political partner nito.

Ang kasunduan ay tungkol sa pagtutulungan na magkasama constructively sa mga area na may pagkakasundo. At sa mga area na walang pagkakasundo, patuloy nating gagawin ang mga bagay na inihalal ang Liberal Party na gawin at hahanap ng suporta mula sa ibang partido kung kinakailangan habang tayo ay sumusulong, sabi ng prime minister.

Prime Minister Justin Trudeau nagsalita tungkol sa kasunduan sa NDP

Sinabi ni North Atlantic Treaty Organization NATO Sec. Gen. Jens Stoltenberg matapos ang isang pagpupulong ng alliance defence ministers kamakailan na inaasahan ang bawat nasyon na gumastos ng minimum na dalawang porsyento ng kanilang gross domestic product sa depensa. Ang Canada ay kasalukuyang gumagastos ng 1.39 porsyento ng GDP nito sa militar.

Marami ang nag-speculate na ang parating na federal budget ay magpo-propose ng dagdag sa defence spending na higit sa ipinangako ng mga Liberal sa kanilang 2017 defence policy document. Si Trudeau at ang kanyang mga ministro ay hindi pa nagko-commit publicly para i-boost ang defence budget.

Blanchet: ‘Ang Canada ay… isang Peewee player’

Sinabi ni Foreign Affairs Minister Mélanie Joly ngayong Martes na ang gobyerno ay maraming dapat ikonsidera.

Ang mundo ay nagbago mula noong Pebrero 24, ang petsa ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ani Joly. Ang Germany ay nagpasya na gumawa ng napaka-importanteng desisyon sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang military spending, at sinusuri namin iyon.

Sinabi ni Bloc Quebecois Leader Yves-François Blanchet na nirereserba niya ang kanyang judgment sa bagong Liberal-NDP government bago magdesisyon kung ang dagdag sa defence spending ay isang bagay na ieendorso ng kanyang partido.

In terms of military power, ang Canada ay at best isang Peewee player, aniya, dagdag pa niya na malinaw na ang bansa ay may mga responsibilidad na kailangan tuparin.

Habang nasa Europa, magbibigay rin ng talumpati si Trudeau sa parlamento ng Europa - na nag-iisip na magpataw ng dagdag na sanctions laban sa Moscow at iniisip din kung paano hindi na aasa ang kontinente sa langis at natural gas ng Russia.

Dadalo rin siya sa isang G7 heads of state meeting kung saan ang mga lider ay pag-uusapan ang kasalukuyang sitwasyon sa Ukraine at ang mas malaking global impacts nito, kasama ang food security at energy supply, ayon sa pahayag mula sa Opisina ng Prime Minister.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.