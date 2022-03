Nobel Prize winner Maria Ressa nakausap ng CBC Radio ukol sa pagkalat ng disinformation

Ipinaliwanag din nina Matthew Johnson ng MediaSmarts at Kai-Chen Yang ng Indiana University kung paano mahuhuli ng mga indibidwal na gumagamit ng Internet ang mga masasamang tao. Pinagdiskusyonan din nina Blayne Haggart ng Brock University at Vivek Krishnamurthy ng University of Ottawa kung ano ang papel ng gobyerno ng Canada para mapigilan ang pagkalat ng disinformation online.

Pakinggan ang kanilang talakayan dito:

CBC NEWS: THE HOUSE WITH CHRIS HALL Pagharap sa pagkalat ng disinformation sa loob at labas ng bansa (bagong window)

Isang artikulo ng The House ng CBC Radio na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.