Quebec gagastos ng ekstrang $1B para i-repair ang mga daan at overpass sa Montreal

Sinabi ni Quebec Transport Minister François Bonnardel noong Lunes na ang gobyerno ay gagastos ng $6.7 bilyon para sa maintenance at repair ng imprastraktura sa buong probinsya, kasama ang mahigit $1 bilyon sa loob ng dalawang taon eksklusibo para sa Montreal.

Kasama si Chantal Rouleau — ang ministro na responsable para sa siyudad at rehiyon ng Montreal — inanunsyo ni Bonnardel ang pondo na $1,019,028,000 para sa 31 na proyekto sa lungsod.

Sa pondo na iyon, $23 milyon ang dedikado sa mga daan, $984 milyon sa pagpapa-repair at rebuilding ng mga overpass at katulad na istraktura, at $11.6 milyon ang gagamitin para mapabuti ang kahusayan at kaligtasan ng network, upang masundan ang rekomendasyon ng koroner, aniya.

Ang bilyong dolyares sa loob ng dalawang taon, na inilarawan ni Rouleau na napakalaki, ay gagamitin para sa mga sumusunod na proyekto:

Ang reconstruction ng Highway 520 overpass sa McArthur at Hickmore streets.

Ang reconstruction ng Highway 520 overpass sa Highway 13.

Ang repair ng 1st Avenue overpass at pagre-retain ng mga pader sa Highway 20 sa Lachine.

Ang reconstruction ng Boulevard des Galeries-d'Anjou overpass, sa Highway 40.

Ang reconstruction ng overpass sa Anjou ay may importanteng papel sa proyekto para ma-extend ang Montreal Metro Blue line, ani Rouleau, sa pamamagitan ng pagpapadali na marating ang istasyon at maging mas accessible ito.

Ang ilan sa pondo ay mapupunta sa patuloy na maintenance work sa Saint-Pierre interchange, na nasa Honoré-Mercier Bridge at sa elevated sections ng Highway 136, aniya.

Pinabilis na trabaho

Ang anunsyo ay dumating ilang buwan bago ang probinsyal na halalan.

Sinabi ni Rouleau na ang pinagtibay na batas kamakailan ng gobyerno ng Coalition Avenir Québec CAQ ay pabibilisin ang mga proyekto sa imprastraktura at ginawang posible na ma-move up ang trabaho ng ilang buwan.

Ang extension ng Souligny Avenue at l'Assomption Boulevard upang pagandahin ang daloy ng trapiko para sa mga trak na ginagamit ang Port of Montreal at ang reconstruction ng Île-aux-Tourtes Bridge ay magbe-benefit mula sa pinabilis na proseso, aniya.

Sinabi ni Bonnardel na ipinagmamalaki niya ang 93 per cent average work completion rate ng Ministry of Transport.

Sa nakalipas na apat na taon, ang Quebec Infrastructure Plan sa loob ng 10 taon ay umabot sa $100 bilyon, aniya. Sa tatlong taon, tayo ay nagmula sa 100 patungong 135 bilyon sa investments.

Sa susunod na dalawang taon, plano ng gobyerno na maglaan ng $1.5 bilyon sa pagpapa-repair ng mga daan, $2.7 bilyon sa pagpapa-repair ng mga istruktura, $2.2 bilyon para sa efficiency at network security, $1.8 bilyon para sa marine projects, $226 milyon para sa rail projects, $114 milyon para sa airport projects, at $15 milyon para sa maintenance ng culverts sa abandonadong railway rights-of-way.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Stéphanie Bordeleau ng Radio-Canada.