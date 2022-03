Canada nais aprubahan ng WHO ang Medicago COVID-19 bakuna para ito’y mai-donate: Sajjan

Ngunit sinabi niya na ang abilidad ng Canada na makapagbigay ng mas maraming doses sa lower-income countries ay nakadepende sa pagkuha ng katiyakan na gagamitin nila ito kapag ipinadala.

International Development Minister Harjit Sajjan (archives) Litrato: La Presse canadienne / Justin Tang

Itinigil ng World Health Organization WHO ang proseso (bagong window) para sa pre-qualification ng bakuna ng Medicago noong isang linggo dahil may kaugnayan ang kompanya sa Marlboro cigarette manufacturer na Philip Morris International.

Sinabi ni Mariangela Simao, ang assistant director-general para sa drug access, vaccines at pharmaceuticals ng World Health Organization WHO , na ang bakuna ay very likely na hindi maaaprubahan para sa emergency use dahil may koneksyon ang kompanya sa industriya ng tabako.

Nangako ang Canada na magdo-donate ng at least 200 milyon na doses sa pagtatapos ng taon, ngunit 15 milyon pa lang ang nai-deliver.

Mas kaunti sa dalawang milyong doses ang ipinadala ngayong taon at sinabi ni Sajjan na mas marami pa ang puwedeng ipadala oras na sabihin ng mga bansa na handa na sila para tanggapin ang mga bakuna.

PANOORIN | Ang kahalagahan ng unang home-grown COVID-19 bakuna ng Canada (Disyembre 7, 2021):

Sa papel, ang Canada ay dapat mayroong malapit sa 100 milyon na available doses para sa donasyon na binili para sa Canadians ngunit hindi magagamit dito.

Kalahati noon ay ang Novavax vaccine na kukumpirmahin pa lang ng Canada kung ido-donate, at 20 milyon ang galing sa Medicago, na maaari lamang i-donate kapag sumang-ayon ang World Health Organization WHO na aprubahan ang bakuna kahit na may kaugnayan ang kompanya sa big tobacco.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News.